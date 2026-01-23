Cerbul sălbatic a declanșat alarma la o sucursală a Webster Bank, după ce a reușit să pătrundă în interiorul ei, spărgând un geam. În filmare se vede cum cerbul se lovește de mobilier și sare peste un birou, încercând disperat să scape de polițiștii care au intervenit pentru a-l prinde și a-l elibera în natură, potrivit CBS News.

„Are coarne, doar ca să știi”, și-a avertizat un polițist un coleg, înainte de a intra în clădire.

Pe fundal se aude în permanență sunetul strident al alarmei. După mai multe ture făcute prin bancă, animalul a rămas blocat într-un compartiment, ceea ce a ușurat intervenția agenților.



În cele din urmă, polițiștii au reușit să îl prindă în siguranță cu o frânghie și să-l ghideze înapoi afară.

„Polițiștii care au răspuns la o alarmă de furt la o bancă din Ridge s-au confruntat cu un intrus neașteptat, după ce un cerb a spart o fereastră și a intrat în clădire. În timp ce animalul încerca să fugă, ofițerii au reușit să îl prindă în siguranță și să îl ghideze către libertate”, a transmis Departamentul de poliție al comitatului Suffolk, pe X.



