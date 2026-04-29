O soluție pentru milioanele de tone de zaț de cafea aruncate

La nivel mondial, se consumă peste două miliarde de cești de cafea zilnic, ceea ce generează o cantitate uriașă de zaț. Estimările indică între 8 și 60 de milioane de tone de zaț aruncate anual, majoritatea ajungând la groapa de gunoi. Aceasta reprezintă o problemă serioasă, deoarece zațul contribuie la emisii de metan și dioxid de carbon, iar uneori poate duce la combustie spontană, conform Blic.

Deși unele persoane reutilizează zațul pentru grădinărit sau compost, majoritatea acestuia rămâne neexploatat. Până acum, cercetătorii au încercat diverse utilizări pentru zaț, inclusiv transformarea acestuia în biocombustibil, materiale pentru drumuri sau aditiv pentru beton, care îl face cu 30% mai rezistent. Mai mult, studiile sugerează că zațul ar putea fi folosit într-o anumită măsură în protecția creierului împotriva bolilor neurodegenerative.

Cum funcționează tehnologia

Cercetătorii de la Universitatea Agricolă Shenyang (SAU) au reușit să creeze un material izolant prietenos cu mediul, folosind zațul de cafea. Spre deosebire de încercările anterioare, care s-au confruntat cu probleme legate de porozitatea scăzută (aproximativ 40%), această nouă metodă a crescut porozitatea la 71%, un factor esențial pentru o izolație eficientă.

Procesul începe prin transformarea zațului în biochar, un material asemănător cărbunelui produs din materie organică. Zațul este uscat timp de o săptămână la 80 °C, apoi încălzit la 700 °C. Pentru a crea un compozit utilizabil, cercetătorii au aplicat o strategie de „restaurare a porilor”. Biochar-ul a fost amestecat cu propilen glicol, care a umplut porii, iar ulterior s-a adăugat pulbere de etilceluloză pentru a forma structura materialului.

Amestecul a fost presat într-o matriță încălzită la 150 °C timp de zece minute, apoi plasat într-un cuptor cu vid la 80 °C timp de o oră, pentru a elimina propilen glicolul și a lăsa porii goi. Rezultatul este un material cu o conductivitate termică de doar 0,04 W/mK, de șase ori mai bună decât cea a etilcelulozei pure și comparabilă cu polistirenul expandat comercial.

„Această abordare nu doar că îmbunătățește performanța materialului, dar contribuie și la economia circulară. Transformând deșeurile într-un produs funcțional, reducem povara asupra mediului și creăm oportunități noi pentru materiale sustenabile”, a declarat Seong Jun Kim, coautor al studiului.

