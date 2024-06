O scurtă înregistrare video postată de serviciul judiciar din Moscova îl arată pe Laurent Vinatier în cătuşe, în timp ce este condus în sala de judecată din Moscova şi introdus într-o cuşcă metalică cu gratii la începutul audierii.

Laurent Vinatier, a French national and adviser at the Center for Humanitarian Dialogue (a Swiss NGO), appears in a Moscow court today. Russia's Investigative Committee has accused him of collecting information on the Russian military (among other things). pic.twitter.com/kr87GDCgGp

În vârstă de 47 de ani, Laurent Vinatier este specialist în Rusia şi consilier al Centrului pentru Dialog Umanitar, un grup de mediere a conflictelor cu sediul în Elveţia. El riscă o pedeapsă de până la cinci ani închisoare.

Conform legislaţiei ruse, o persoană este obligată să contacteze Ministerul Justiţiei şi să se înregistreze ca agent străin dacă este implicată în activităţi politice şi/sau colectează informaţii militare şi, în acelaşi timp, primeşte ajutor financiar sau de altă natură din străinătate.

Avocatul lui Vinatier, Aleksei Siniţin, a declarat pentru Reuters că Vinatier a reuşit să contacteze Ambasada Franţei la Moscova.

Consulul general al Franţei la Moscova, Patrice Servantie, a trimis o scrisoare tribunalului din Moscova în care a cerut ca Vinatier să nu fie plasat în detenţie, o cerere pe care instanţa a respins-o. „Domnul Vinatier este un cetăţean responsabil şi cu respect faţă de lege, el va respecta toate cerinţele legii Federaţiei Ruse”, se arată în scrisoarea pe care Siniţin a împărtăşit-o cu Reuters.

Servantie nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Rusia a aplicat pe scară largă legea „agentului străin” în ultimul deceniu pentru a înăbuşi opoziţia şi a discredita personalităţile din opoziţie, jurnaliştii şi organizaţiile critice la adresa Kremlinului.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a negat joi că Vinatier ar fi lucrat pentru statul francez şi a descris arestarea sa ca făcând parte dintr-o campanie de „intoxicare” a Moscovei.

