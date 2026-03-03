„Fără hârtie” pentru reducerea birocrației

Platforma „Fără hârtie” este disponibilă la adresa fara-hartie.gov.ro și oferă posibilitatea persoanelor fizice, juridice și funcționarilor publici să raporteze probleme precum solicitările inutile de documente sau lipsa digitalizării serviciilor, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat scopul proiectului: „Platforma ‘Fără hârtie’ ne permite să colectăm date despre ce-i doare cel mai des și mai rău pe cetățeni în relația cu administrația, în viața de zi cu zi, și să prioritizăm aceste probleme pentru a fi rezolvate. Știm că relația cu statul poate fi enervantă, dar tocmai acest lucru poate să motiveze oamenii să ne dea informațiile de care avem nevoie. Este un exercițiu civic bun ca, dacă ne enervează statul, să acționăm pentru a-l face mai bun“.

Cum funcționează platforma

Executivul precizează că ”procedura este simplă”:

Intri pe site;

Semnalezi problema birocratică întâlnită;

Sesizarea este analizată şi publicată transparent;

Începem să lucrăm pentru rezolvare, împreună cu instituţiile responsabile;

Urmăreşti în timp real progresul făcut pentru soluţionarea ei.

Toate reclamațiile care respectă criteriile platformei sunt publicate transparent. Ele pot fi consultate de public în funcție de instituții, tip de problemă și localitate. Platforma permite identificarea problemelor recurente și agregarea acestora la nivel sistemic.

La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează 10 dintre cele mai frecvente probleme și le transmite spre analiză și soluționare instituțiilor abilitate, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Criteriile de selecție pentru cele 10 probleme sunt: frecvența cu care apare o disfuncționalitate în sesizările primite, impactul acesteia asupra cetățenilor și natura soluției necesare (administrativă sau legislativă).

Problemele care țin de practici administrative sunt comunicate direct instituțiilor responsabile, care trebuie să ia măsuri pentru a le corecta. Progresul este monitorizat public, chiar pe platformă, până la soluționare. În cazul problemelor care necesită modificări legislative, grupurile de lucru ale Consorțiului Consultativ al CERB, din care fac parte reprezentanți ai mediului asociativ, ai cetățenilor și ai mediului de afaceri, dezbat și găsesc soluții pentru modificarea legilor respective.

Odată ce încarcă o sesizare pe platformă, cetățenii vor primi două tipuri de informații. Pe de o parte, va fi informat transparent cu privire la etapele încărcării sesizării pe platformă: procesare, validare și publicare. Pe de altă parte, este informat cu privire la pașii parcurși pentru soluționarea problemei la nivelul instituției responsabile sau din perspectiva cadrului legal aplicabil. Aceste informații sunt actualizate permanent. Cetățenii primesc explicații despre stadiul demersurilor (consultări, modificări procedurale, elaborare de norme, inițiative legislative etc.).

Principiile platformei fara-hartie.gov.ro

„Fără hârtie“ promovează o administrație publică modernă, bazată pe șase principii fundamentale:

O singură dată : Statul nu mai cere aceleași informații în mod repetat.

: Statul nu mai cere aceleași informații în mod repetat. Digital din start : Serviciile publice trebuie să fie accesibile online.

: Serviciile publice trebuie să fie accesibile online. Interoperabilitate : Datele sunt schimbate automat între instituții, fără documente fizice.

: Datele sunt schimbate automat între instituții, fără documente fizice. Centrare pe utilizator : Servicii intuitive și simplu de utilizat.

: Servicii intuitive și simplu de utilizat. Transparență : Procese clare și verificabile.

: Procese clare și verificabile. Accesibilitate: Servicii disponibile pentru toți cetățenii, în condiții egale.

Platforma a fost dezvoltată cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, care asigură funcționalitatea pe toate dispozitivele și protecția datelor utilizatorilor.

„Prin lansarea platformei „Fără hârtie”, Guvernul României consolidează un model de administrație publică deschisă, responsabilă și orientată către cetățean. Platforma nu este doar un spațiu de raportare, ci un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale devin inițiative concrete de debirocratizare și digitalizare, urmărite transparent până la rezolvare”, se mai arată în comunicatul Executivului.