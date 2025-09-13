Cetatea este situată la 15 minute de orașul Brașov

Situată la doar 15 minute de orașul Brașov, Cetatea Prejmer este considerată una dintre cele mai bine conservate fortificații din Europa.

Potrivit sursei citate, aceasta este înscrisă pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO și reprezintă cel mai vechi monument istoric din județul Brașov.

Istoria cetății

Construcția Cetății Prejmer a început în anul 1218, fiind inițiată de cavalerii teutoni. Locuitorii originari ai așezării erau sași.

Structura actuală a fortificației a fost consolidată începând cu anul 1421, ca răspuns la prima invazie a turcilor în Transilvania.

Arhitectura impresionantă

Cetatea are o formă circulară, înconjurând Biserica Evanghelică. Zidurile sale ating o înălțime de 12 metri și o grosime de 3-4 metri.

Aceste caracteristici au făcut ca fortificația să reziste la nu mai puțin de 50 de atacuri ale turcilor, conform informațiilor furnizate de Biz Brașov.

Atracții unice

Un element distinctiv al Cetății Prejmer este stuparul format din 274 de cămăruțe, câte una pentru fiecare familie din sat.

Aceste încăperi sunt numerotate, corespunzând numerelor caselor din localitate. Drumul Străjii, care înconjoară zidurile cetății, este excepțional de bine conservat, o raritate printre fortificațiile similare.

O altă atracție unică este „Orga Morții”, un dispozitiv defensiv ingenios format dintr-o scândură cu zece puști, care se putea roti, funcționând ca o mitralieră.

Restaurare și administrare

Între 1960 și 1973, statul român a investit 18 milioane de lei în restaurarea Cetății Prejmer. Din 1992, aceasta se află în administrarea Fundației Sașilor Transilvăneni.

Cetatea Prejmer este înconjurată de legende fascinante. Una dintre acestea explică existența unei porți de fier „știrbe” în interiorul cetății.

Se spune că, în timpul unei invazii, un tătar a fost lovit în cap de un „dinte” al porții, reușind să-l rupă datorită durității craniului său.

O altă legendă interesantă se referă la „odaia împăcării”. Cuplurile certate erau pedepsite să locuiască în această încăpere, fiind nevoite să împartă un singur tacâm și un singur blid. Această situație ducea inevitabil la împăcarea soților.

Singurul obiectiv turistic cu trei stele Michelin

În Ghidul Verde Michelin destinat turismului, Cetatea Prejmer este singurul obiectiv turistic din România care a primit trei stele.

Biserica Neagră a mai primit două stele, aceeași distincție având-o și capitala țării noastre.

Construită de Teutoni, este printre puţinele care nu au fost dărâmate de comunişti, ci din contră. Chiar Nicolae Ceauşescu a dat bani pentru restaurarea ei. Aici s-au turnat mai multe cadre din filmul ”Buzduganul cu trei peceți”.



