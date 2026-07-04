Cum vor circula trenurile suplimentare

Festivalul se va desfășura în perioada 8-12 iulie 2026, în Costinești (zona Nibiru), ediția din acest an fiind cea de-a cincea.

„În perioada festivalului «Beach, Please!», care transformă Costineștiul într-unul dintre cele mai animate puncte de pe litoralul românesc, CFR Călători introduce două trenuri suplimentare pe ruta Constanța – Mangalia și retur, pentru a facilita deplasarea călătorilor către și dinspre stațiunile de pe litoral”, precizează CFR Călători.

Iată cum vor circula trenurile suplimentare:

în perioada 8/9 – 12/13 iulie 2026, trenul Regio 13881 Constanța (plecare 23:20) – Mangalia (sosire 00:47);

în perioada 9–13 iulie 2026, trenul Regio 13882 Mangalia (plecare 03:28) – Constanța (sosire 04:55).

Unde vor opri trenurile

Trenurile vor opri în stațiile și haltele de pe litoral: Agigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Costinești Tabără, Pescăruș și Neptun.

„Prin introducerea acestor trenuri suplimentare, precum și prin suplimentarea cu vagoane a celorlalte trenuri care circulă pe secția Constanța – Mangalia, în funcție de cererea de transport și în limita parcului tehnic disponibil, CFR Călători își adaptează oferta la creșterea sezonieră a cererii și facilitează mobilitatea călătorilor care aleg trenul pentru deplasările către litoral”, scrie CFR.