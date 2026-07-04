Imagini emoționante cu Alexia Eram și bunicul ei. „Mi-am reamintit cât de importante sunt, de fapt, lucrurile mici”

Influencerița a mărturisit că această întâlnire i-a reamintit cât de importante sunt gesturile simple și timpul petrecut alături de cei dragi.

„Am fost ieri până la bunicii mei și mi-am reamintit cât de importante sunt, de fapt, lucrurile mici. Un telefon. O vizită. Zece minute petrecute împreună. Pentru noi poate părea puțin, dar pentru bunicii noștri poate însemna enorm. De multe ori ne prinde viața din urmă: muncă, planuri, stres, plecări și, fără să ne dăm seama, începem să amânăm. Avem impresia că avem tot timpul din lume. Că îi sunăm mâine. Că trecem pe la ei săptămâna viitoare. Dar timpul nu stă pe loc.”, a transmis Alexia.

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Alexia Eram i-a încurajat pe cei care o urmăresc să profite de fiecare ocazie pentru a-și vedea bunicii și a petrece timp alături de ei.

„Dacă aveți ocazia, sunați-vă bunicii. Mergeți să-i vedeți, stați cu ei, ascultați-le poveștile și apreciați-i cât încă îi avem aproape.”, a încheiat vedeta.

Alexia Eram s-a mutat într-un apartament mai mare

Fiica Andreea Esca a decis să renunțe la apartamentul cumpărat în 2020, unde a locuit timp de trei ani. Deși locuința era cochetă, Alexia Eram și-a dorit mai mult spațiu și o poziționare mai avantajoasă în București, așa că a ales să se mute cu chirie într-un apartament nou.

Apartamentul are un design modern, cu un living spațios, care include și o bucătărie open space. Încăperea este luminată natural de două ferestre mari, acoperite cu draperii gri, și de o lustră multicoloră ce adaugă un strop de personalitate. În living, Alexia Eram a optat pentru o canapea gri și o comodă albă pe care este așezat un televizor.





