„În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante, efectuate de CFR Călători și TFC, se suspendă temporar, până la noi dispoziții, aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025”, se arată în comunicatul emis de CFR SA.

Joi, CFR Călători anunțase anularea curselor feroviare pe zeci de rute, de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza incapacității de a-și achita facturile la timp.

Această decizie venea în contradicție cu promisiunile făcute la începutul săptămânii de responsabilii companiei, care spuneau că vor găsi o soluție.

Printre rutele afectate se numărau legături importante între orașe mari, precum Suceava-Bacău, Pașcani-Botoșani, București-Iași și București-Galați. În total, trenurile anulate erau de ordinul zecilor.

Reprezentanții CFR Călători spuneau joi că se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei.

Compania preciza că are de încasat peste 139 de milioane de lei de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public.

