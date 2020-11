Anunțul vine la câteva zile după declanșarea mai multor controverse cu privire la comportamentul ei într-un videoclip de pe YouTube. În primul serial din reality show-ul familiei sale, „Cină cu D’Amelios”, fanii au susținut că vedeta a acționat fără respect față de bucătarul personal care le-a pregătit cina.

Peste 600.000 de fani s-au dezabonat rapid în semn de protest.

Cu toate acestea, controversa a dispărut după ce D’Amelio a distribuit un videoclip în care și-a cerut scuze pentru acțiunile sale și a promis că se va comporta mai bine.

Ea a scris pe Twitter pentru a le mulțumi fanilor pentru realizarea ei record de duminică: „100 de milioane de oameni care mă susțin… cu adevărat nu pot să cred că acest lucru este real”.

Tânăra de 16 ani a început – la fel ca mulți pe TikTok – realizând videoclipuri despre ea în timp ce dansa în dormitor.

