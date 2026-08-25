Planul macabru, descoperit de inteligența artificială

Femeia, în vârstă de 21 de ani, pusese capăt relației prin telefon, temându-se de reacția bărbatului. Potrivit documentelor judiciare citate de Palm Beach Post, tânărul a detaliat în conversațiile sale cu ChatGPT hobby-urile fostei iubite, locurile pe care aceasta le frecventa și gelozia sa intensă, relatează cotidianul german Bild.

El a descris cu lux de amănunte cum intenționa să o aștepte în fața unei săli de sport pentru a-și pune planul în aplicare.

„Dacă nu îmi dă o a doua șansă, o voi viola și ucide, după care mă voi sinucide”, a scris acesta. De asemenea, el a menționat utilizarea armelor și alte detalii tulburătoare.

Sistemele de siguranță ale OpenAI, compania care operează ChatGPT, au identificat amenințările periculoase. Un angajat a analizat conținutul și a alertat FBI-ul.

Autoritățile federale, la rândul lor, au transmis conversațiile investigatorilor din Palm Beach. Poliția a catalogat mesajele drept un plan concret de crimă, iar bărbatul a fost imediat arestat.

La interogatoriu, bărbatul a recunoscut faptele. El a admis și că și-a hărțuit fosta iubită prin apeluri și mesaje trimise de pe diverse numere de telefon și conturi de socializare. Procurorii l-au acuzat de hărțuire, amenințări scrise cu moartea și utilizarea unui dispozitiv de comunicare pentru comiterea unei infracțiuni.

Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă de opt ani de închisoare cu suspendare

Un judecător l-a condamnat pe acesta la o pedeapsă de opt ani de închisoare cu suspendare, interzicându-i să mai ia legătura cu victima, să dețină arme de foc și impunându-i purtarea unei brățări electronice timp de doi ani.

Avocatul apărării a susținut că traversa o criză psihică gravă în momentul săvârșirii faptelor. El a fost, de asemenea, concediat de la locul de muncă, unde lucra ca analist al unei bănci de investiții.

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