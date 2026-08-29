Mai multe obiecte, care sunt fragmente de dronă, au fost descoperite sâmbătă seară la Eforie Sud, anunță salvamarii.

„Nu atingeți obiectele necunoscute aduse de mare la mal! În urmă cu puțin timp, valurile au adus la mal, pe plaja Gloria din Eforie Sud, un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. Tot astăzi, un alt fragment suspect a fost găsit în apă, în zona Belona din Eforie Nord. Acesta a fost scos de o turistă din apă și preluat apoi de polițiști”, se arată pe pagina de Facebook Salvamar Eforie Nord.

În context, salvamarii au transmis un mesaj turiștilor aflați pe Litoral: „Avem un apel important pentru toți turiștii: dacă observați în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoașteți, nu le atingeți, nu încercați să le mutați. Îndepărtați-vă și anunțați imediat cel mai apropiat salvamar sau sunați la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc”.

Reamintim că, de dimineață, a fost descoperit un alt fragment de dronă, dar la Eforie Nord. Elementul de dronă nu conţinea elemente pirotehnice.