Peste 30 de foști angajați au povestit violențele

Investigația publicată de New York Times a adunat mărturii ale unor foști angajați ai restaurantului Noma, care au lucrat acolo între 2009 și 2017. Potrivit relatărilor citate de publicația italiană Il Post, mulți dintre aceștia au descris atmosfera din bucătărie ca fiind intimidantă și uneori violentă.

O fostă angajată a spus că a fost lovită în timpul programului, în timp ce alții au povestit că au fost umiliți în public, loviți cu ustensile de bucătărie sau împinși de pereți în timpul conflictelor.

Mai mulți foști membri ai echipei au spus că Redzepi amenința că își va folosi influența din industrie pentru a le bloca accesul la alte restaurante. Unii dintre ei au declarat că după experiența de la Noma au suferit de epuizare profesională sau probleme de sănătate cauzate de stres.

Redzepi: „Scuzele nu sunt suficiente”

După apariția investigației, René Redzepi a publicat un mesaj pe Instagram în care a spus că își asumă responsabilitatea pentru comportamentul său, că a încercat în ultimii ani să devină un lider mai bun și că restaurantul Noma a făcut „pași mari pentru a-și schimba cultura internă”. Totuși, a recunoscut că aceste schimbări nu pot repara ceea ce s-a întâmplat în trecut.

„Scuzele nu sunt suficiente”, a scris el, adăugând că de-a lungul anilor, restaurantul a încercat să își schimbe cultura internă.

Bucătarul a anunțat și că demisionează din consiliul organizației MAD, o fundație pe care a fondat-o în 2011 pentru a sprijini industria gastronomică.

Demisia, întâmpinată cu proteste în fața restaurantului

În ziua în care Redzepi și-a anunțat demisia, protestatari s-au adunat în fața restaurantului pop-up Noma din Los Angeles, au afișat pancarte și au scandat sloganuri împotriva bucătarului.

Mai multe persoane, activiști și angajați ai restaurantului Noma, protesteaza in fata restaurantului Noma al bucătarului danez Rene Redzepi, 11 martei 2026
Zeci de foști angajați, inclusiv fostul șef al laboratorului de fermentație Noma, Jason Ignacio White, protestează în fața restaurantului Noma după ce au ieșit la iveală acuzații de violență fizică, intimidare și muncă neremunerată. Foto: Profimedia Images

După publicarea investigației, mai multe companii au decis să își retragă sponsorizarea pentru proiectul restaurantului, inclusiv Cadillac și platforma de rezervări Resy, deținută de American Express.

Cine este René Redzepi, cheful care a făcut celebru restaurantul Noma

Redzepi s-a născut în 1977 la Copenhaga, într-o familie cu origini daneze și macedonene. În 2003 a deschis restaurantul Noma împreună cu antreprenorul Claus Meyer. Restaurantul a devenit rapid celebru pentru stilul său de „bucătărie nordică modernă”, care pune accent pe ingrediente locale, sezonale și tehnici culinare experimentale.

Bucătarul-șef René Redzepi de la Noma (dreapta), cu o esarfa mov la gat, in jurul lui foarte multi oameni, fotografiat după ce a câștigat premiul pentru cel mai bun restaurant la ceremonia de premiere „Cele mai bune 50 de restaurante din lume 2021”, la Anvers, marți, 5 octombrie 2021.
Bucătarul-șef René în 2021, după ce a câștigat cu Noma premiul pentru cel mai bun restaurant la ceremonia de premiere „Cele mai bune 50 de restaurante din lume 2021”. Foto: Profimedia Images

Noma a fost desemnat de mai multe ori cel mai bun restaurant din lume în clasamentul The World’s 50 Best Restaurants și a câștigat și trei stele Michelin, cea mai înaltă distincție în gastronomie.

Redzepi a devenit cunoscut pentru metode neobișnuite de gătit, inclusiv folosirea ingredientelor sălbatice, fermentației și cercetării gastronomice. Pe lângă restaurantul Noma, Redzepi a fondat în 2011 organizația MAD, care organizează conferințe și proiecte dedicate schimbării culturii din industria ospitalității.

Mulți bucătari celebri din lume au lucrat sau s-au format în bucătăria Noma, ceea ce a făcut ca restaurantul să fie considerat un adevărat „laborator” al gastronomiei moderne.

Restaurantul este în prezent închis temporar pentru renovare și ar urma să se redeschidă în 2027. Între timp, echipa Noma operează un restaurant temporar în Los Angeles, programat să funcționeze până la sfârșitul lunii iunie.

