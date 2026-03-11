Un cunoscut restaurant din Paris a pierdut una dintre cele mai râvnite distincții culinare

LAmbroisie, situat în Place des Vosges, una dintre cele mai vechi piețe din Paris, a fost retrogradat la două stele după ce bucătarul-șef Shintaro Awa, în vârstă de 40 de ani, l-a succedat în 2025 pe legendarul Bernard Pacaud, potrivit Le Monde.

„Preluarea unui restaurant cu stele și menținerea imediată a acestora este mai degrabă o excepție decât o regulă”, a explicat Gwendal Poullennec, directorul internațional al Ghidului Michelin.

Bucătarul-șef Shintaro Awa, selecționat să continue moștenirea lui Pacaud după patru decenii de excelență culinară, se confruntă acum cu provocarea de a readuce restaurantul pe culmile gloriei.

Și restaurantul Le Suquet al bucătarului Sébastien Bras a fost sancționat

O altă decizie notabilă a Ghidului Michelin în 2026 este retrogradarea restaurantului Le Suquet, din localitatea Laguiole, din sudul Franței, condus de Sébastien Bras, de la două la o stea.

Povestea lui Sébastien Bras cu Ghidul Michelin este una tumultuoasă, începută în 2018, când acesta a cerut și a obținut eliminarea din ghid pentru a scăpa de presiunea acestuia. În mod surprinzător, restaurantul a reapărut în ediția din 2019 cu două stele, directorul Poullennec reafirmând independența Ghidului Michelin și subliniind că „stelele nu aparțin bucătarilor”.

17 restaurante din Franța au pierdut câte o stea în 2026

Printre alte retrogradări din 2026 se numără Le Chabichou din Courchevel, o stațiune de schi din Alpii francezi, și Relais de la Poste din Magescq, din sud-vestul Franței, ambele pierzându-și a doua stea.

Jean Coussau, bucătarul-șef al Relais de la Poste, un restaurant cu două stele timp de 55 de ani, a declarat pentru AFP: „Nu sunt în pas cu vremurile. Nu mă simt bine, va trebui să anunț asta celor 45 de persoane din bucătăria mea”.

În total, 17 restaurante din Franța au pierdut câte o stea în 2026. De asemenea, peste douăzeci de restaurante cu stele au închis sau și-au schimbat direcția culinară.

Cu toate acestea, Poullennec a remarcat o tendință pozitivă în industrie.

„Anul acesta, evaluările negative sunt puține, ceea ce demonstrează o formă de reziliență la cel mai înalt nivel și arată că restaurantele de calitate își găsesc calea către durabilitate economică, departe de sectorul restaurantelor în general, care se află în dificultate de la începutul pandemiei de COVID-19”, a precizat directorul ghidului.

Clasamentul complet pentru anul 2026 va fi anunțat oficial luni, 16 martie, în cadrul unei ceremonii la Monaco.

Ce sunt stelele Michelin și cum se obțin

Stelele Michelin reprezintă cea mai înaltă distincție din lumea gastronomiei internaționale, fiind echivalentul premiilor Oscar pentru restaurante. Ghidul a devenit autoritatea supremă care stabilește ierarhia celor mai bune localuri din lume.

Sistemul de clasificare este împărțit în trei trepte distincte. Un restaurant care primește o stea este considerat foarte bun la categoria sa, oferind preparate de o calitate înaltă și constantă. Două stele indică o bucătărie excelentă. Nivelul maxim, cel de trei stele, este rezervat exclusiv vârfului absolut al gastronomiei.

Evaluarea este realizată de inspectori anonimi care vizitează restaurantele fără să își dezvăluie identitatea și își plătesc singuri consumația pentru a rămâne obiectivi. Aceștia urmăresc cinci criterii stricte, precum calitatea ingredientelor, măiestria tehnicilor de gătit, armonia gusturilor, personalitatea bucătarului și consecvența calității în timp.

Este important de reținut că stelele sunt acordate restaurantului ca entitate, nu bucătarului personal, iar menținerea lor necesită o muncă imensă sub o presiune constantă.

În prezent, România nu are încă restaurante incluse în Ghidul Michelin, deși gastronomia locală este într-o continuă dezvoltare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE