Disponibile prin dealerul maghiar Genius Automotive

Libertatea a realizat un interviu cu Jochen Tueting, directorul general al Chery Europe, despre planurile Chery pentru România și Europa în general.

Modelele disponibile sunt Omoda 5 și Omoda 9, iar de la începutul anului viitor va fi disponibil Omoda 7. De partea cealaltă, vor fi aduse Jaecoo 5 și Jaecoo 7, iar anul viitor Jaecoo 8.

Acestea vor fi disponibile prin dealerul maghiar Genius Automotive și vin cu o garanție de 7 ani sau 150.000 de kilometri parcurși.

În timp ce Omoda este poziționată drept marca elegantă, sofisticată și futuristă, Jaecoo are un design orientat mai mult spre offroad.

Internauții nu au ratat însă ocazia să arate asemănările dintre modelele Jaecoo și cele Range Rover, în condițiile în care Chery are în China o colaborare cu grupul Jaguar Land Rover.

Jochen Tueting, directorul general al Chery Europe

Materiale premium și timpi mici de așteptare

Șeful Chery Europe susține că modelele Chery ocupă locuri fruntașe în studiul JD Power Quality cu privire la calitate.

Acesta a ținut să îi reasigure pe potențialii clienți români, afirmând că piesele de schimb vor fi disponibile dintr-un depozit european, iar timpii de așteptare vor fi mici.

Fabrică nouă în Europa

Jochen Tueting a mai declarat pentru ziar că Chery analizează deschiderea unei noi fabrici în Uniunea Europeană, pe lângă cea pe care o are deja în Spania, deschisă în 2024 în locul unei uzine Nissan.

România, piață strategică

Libertatea: Chery s-a lansat recent în România și acum introduce și mărcile Omoda și Jaecoo. Care este obiectivul total de vânzări pentru fiecare marcă în România, atât pentru acest an, cât și pentru anii următori?

Jochen Tueting: România este o piață strategică cheie pentru Omoda și Jaecoo în regiune. Construim o rețea puternică de dealeri și investim semnificativ în construirea brandului pentru a asigura o creștere durabilă pe termen lung. Prioritatea noastră este să prezentăm brandurile în mod corespunzător clienților români, să construim încredere și să creăm o experiență premium de proprietate.

Ce propune fiecare dintre mărci

– Cum se diferențiază Omoda și Jaecoo de concurență? Ce caracteristici speciale aduce fiecare dintre ele?

– Omoda și Jaecoo aduc două caractere distincte sub o singură umbrelă. Omoda se concentrează pe design futurist, tehnologii avansate și un stil de viață urban premium. Sloganul său – „Extra is Basic” – reflectă filosofia mărcii de a oferi niveluri de echipare excepțional de bogate ca standard, diferențiindu-se în segmentul său.

Jaecoo reprezintă rafinamentul combinat cu capacitatea off-road – un adevărat amestec de eleganță modernă și ADN de aventură. Sloganul său – „To Infinity and Beyond” – exprimă acest spirit aventuros și viziunea mărcii de a depăși limitele, atât în materie de design, cât și de tehnologie și performanță.

Împreună, ele oferă clienților români alternative noi.

Pe scurt: Omoda este marca noastră elegantă de crossover, în timp ce Jaecoo este marca elegantă de SUV-uri cu un caracter mai off-road.

– Cui se adresează mărcile Omoda și Jaecoo ? Care este publicul-țintă?

– Ambele mărci se adresează clienților progresivi, cu mintea deschisă, care caută ceva nou și interesant.

Omoda se adresează în primul rând șoferilor urbani care apreciază tehnologia, stilul și individualitatea. Jaecoo este conceput pentru cei cu un spirit mai aventuros, care se bucură atât de viața la oraș, cât și de explorarea în aer liber și care apreciază designul elegant, rafinat, și caracterul practic.

Ce mașini vor fi disponibile

– Ce modele vor fi importate inițial? Și care vor fi prețurile?

– Vom începe cu o gamă concentrată pentru a asigura o intrare puternică pe piață. Modelele sunt următoarele, iar prețurile vor fi furnizate de Genius Automotive în calitate de importator:

Omoda 5

Omoda 9

la începutul anului viitor Omoda 7

Jaecoo 5

Jaecoo 7

anul viitor Jaecoo 8

Obiectivul nostru este să oferim o valoare competitivă, cu un nivel ridicat de echipare și design încă de la început.

SUV Omoda 9 Foto: Genius Automotive

Prețuri mici, calitate premium

– Există reduceri pentru primii clienți? Cum va arăta rețeaua de dealeri?

– Încă de la început, clienții vor beneficia de prețuri de lansare extrem de competitive, care oferă o valoare excepțională, combinate cu un nivel ridicat de echipare, un design distinctiv și servicii post-vânzare complete, cu o acoperire excepțională a garanției.

Pentru a susține acest lucru, suntem în curs de a crea o rețea națională solidă de dealeri cu parteneri experimentați și de încredere în orașele cheie din România, asigurând servicii profesionale și o experiență de brand premium încă din prima zi. Credem cu tărie că mașinile noastre se vor vinde nu numai pe baza poziției de preț, ci și datorită ofertei noastre de vehicule accesibile care îndeplinesc și depășesc așteptările clienților.

Am purtat negocieri îndelungate și suntem mândri să afirmăm că unii dintre cei mai importanți dealeri premium au confirmat deja oficial că vor intra în universul Omoda și Jaecoo. Lista completă va fi anunțată în curând.

Jaecoo vs Range Rover

– Mulți utilizatori de internet spun online că modelele Jaecoo seamănă cu Range Rover și Land Rover, în timp ce în China, grupul Chery are de fapt o colaborare cu Jaguar Land Rover. A fost aceasta inspirația pentru design?

– Chery are într-adevăr o colaborare de lungă durată cu Jaguar Land Rover în China, începând din 2012. Prin această cooperare, compania a câștigat o experiență valoroasă în domenii precum standardele de calitate, tehnologia și procesele de fabricație.

Cu toate acestea, Jaecoo urmează propria filozofie de design internațională, dezvoltată de o echipă globală de designeri. Deși unele elemente vizuale pot părea familiare clienților, marca are o direcție clară și originală, care reflectă „ADN-ul” și poziționarea sa unice.

– Pe de altă parte, am observat că Omoda se poziționează mai mult către lux, dar și către o experiență premium. Care este concurentul direct vizat? BMW? Mercedes? Audi?

– Nu poziționăm Omoda sau Jaecoo drept concurenți direcți ai vreunui brand specific. În schimb, ne creăm propriul spațiu pe piață – unul care combină o valoare ridicată a designului, tehnologii avansate și o experiență proaspătă și progresivă pentru clienți.

Clienții români vor putea judeca singuri cum se compară această poziționare.

Omoda și Jaecoo sunt branduri de lux care aduc pe piața de masă materiale, tehnologie și design de calitate premium. Jochen Tueting, director general Chery Europe

– Chery are multe mărci. Pe lângă cele două, portofoliul său include mărci precum Exeed, Luxeed, Fulwin, iCar, Exlantix, Ebro. Acestea vor ajunge și în România? Care dintre ele? Vom vedea sedanuri Chery în România? Sau mașini electrice?

– În prezent, ne concentrăm pe introducerea corespunzătoare a Omoda și Jaecoo și pe stabilirea cu succes a acestora pe piața românească. Este prea devreme pentru a comenta despre potențiale introduceri viitoare de mărci.

O nouă uzină

– Știm că Chery asamblează mașini în Spania. Există intenția de a deschide o fabrică în România, similar cu modul în care BYD ridică fabrici în Ungaria și Turcia?

– Aveți dreptate, Chery este primul brand chinez cu un sit de producție european. În acest moment, investigăm diferite opțiuni pentru o capacitate suplimentară de producție locală pentru piața europeană, dar este prea devreme pentru a face vreun anunț. Prioritatea noastră este să asigurăm o intrare lină pe piață și operațiuni locale solide.

Calitate și garanție

– Una dintre temerile cumpărătorilor, atât în Europa, cât și în România, atunci când achiziționează mașini chinezești, este legată de calitate. Este aceasta încă o problemă?

– Calitatea este o prioritate-cheie pentru Omoda și Jaecoo. Vehiculele sunt dezvoltate în conformitate cu standarde internaționale stricte și testate extensiv în diverse condiții. Mărcile sunt susținute de garanții solide, inclusiv acoperire pe termen lung, care reflectă încrederea noastră în calitatea produsului.

Clienții europeni sunt adesea surprinși de nivelul ridicat de rafinament și tehnologie pe care îl oferă aceste modele. Produsele Chery ocupă locuri fruntașe în studiile chinezești JD Power Quality.

În plus, centrul nostru local de cercetare și dezvoltare din apropierea orașului Frankfurt, Germania, se concentrează din 2018 pe adaptarea produselor noastre pentru piața europeană, ceea ce include teste de kilometraj ridicat într-un număr mare de țări europene.

Depozit european de piese

– O altă preocupare pentru clienți este disponibilitatea pieselor de schimb și a serviciilor. De exemplu, dacă un client are nevoie de o bară de protecție sau de o ușă, cât timp va trebui să aștepte sosirea pieselor din China?

– Importatorul oficial, Genius Automotive Europe, oferă un depozit regional dedicat pieselor de schimb, care deservește consumatorii români, asigurând livrarea rapidă și disponibilitatea pieselor de aproape 98%.

Aceasta este una dintre principalele strategii ale companiei pentru a reduce la minimum timpul de așteptare și pentru a oferi clienților un nivel de servicii și mai ridicat, pe care aceștia îl așteaptă de la o marcă de automobile.

Cel mai mare exportator auto din China

Întregul grup Chery a vândut anul trecut 2,6 milioane de autovehicule, iar pentru acest an are o țintă de 3,5 milioane, conform CarNewsChina.com.

Spre comparație, întregul grup Renault a vândut anul trecut 2,26 milioane de mașini în 2024, astfel că Chery este mai mare decât Renault.

Chery este și cel mai mare exportator de mașini din China, peste giganți precum BYD sau SAIC Motor. Anul trecut, grupul Chery a consemnat venituri totale de 65,5 miliarde de dolari și un câștig net de 1,55 miliarde de dolari.

Marca Omoda a fost înființată în anul 2022, iar Jaecoo în 2023.

Pe lângă colaborarea cu Land Rover, Chery are și un parteneriat cu Huawei.

