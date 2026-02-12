Start în forță pentru noua Chery QQ3: peste 27.000 de comenzi în doar 3 ore

Odată cu noua sa citadină electrică, Chery anunță deja un adevărat succes comercial.

Denumită QQ3, aceasta a stabilit recorduri de comenzi în numai trei ore. Iar dacă momentan este oferită doar în China, ipoteza unei comercializări în Europa ar avea, în mod legitim, de ce să îngrijoreze constructorii de pe continent, relatează autoplus.fr.

Această nouă QQ3 face trimitere la Chery QQ, comercializată între 2003 și 2019. Un model al cărui motto era accesibilitatea. Nu a strălucit niciodată prin calitatea finisajelor sau prin plăcerea de a conduce, fiind animată de motoare termice mici. În schimb, putea conta pe un preț de pornire imbatabil, sub 4.000 de euro pentru o mașină nouă.

Evident, QQ3 a fost supus unei transformări, formula a avoluat. Însă finalitatea a rămas aceeași. Cel puțin asta lasă să se înțeleagă startul fulminant al modelului în China.

În doar trei ore, Chery QQ3 a adunat 27.319 comenzi, iar pragul de 30.000 de rezervări a fost depășit câteva minute mai târziu, după cum a confirmat marca.

Două versiuni, cu puteri de 78 și 121 de cai

Pentru un preț care se anunță derizoriu în China, Chery QQ3 oferă un nivel bun de dotări.

În ciuda unei lungimi limitate la 4,19 metri, citadina dispune de un portbagaj de 375 de litri, la care se adaugă un frunk de 70 de litri. De asemenea, afișează un design mai atrăgător, cu un stil rotunjit, semnături luminoase LED și jante aerodinamice. Habitaclul este, în ansamblu, epurat, dar include totuși două ecrane, dintre care unul de 15,6 inci pentru infotainment.

Dotarea mai cuprinde iluminare ambientală personalizabilă, un încărcător prin inducție și un asistent vocal îmbunătățit cu inteligență artificială.

Două versiuni sunt propuse la lansare, cu puteri de 78 și 121 de cai. Chery nu a oferit detalii privind bateria. Se știe însă că autonomia variază între 280 și 401 kilometri, valori omologate în ciclul chinez CLTC. Ceea ce corespunde mai degrabă unei autonomii maxime de aproximativ 350 de kilometri în ciclul WLTP.

Un viitor succes și în Europa?

Rămâne acum de văzut dacă Chery va decide să facă pasul spre Europa.

Grupul fiind deja prezent în mai multe țări de pe continent, inclusiv în România, QQ3 ar putea traversa granițele până la noi.

Ar trebui însă așteptate prețuri mai ridicate, din cauza taxelor vamale și a normelor în vigoare. Cu toate acestea, ar putea fi o rivală serioasă pentru Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 sau Volkswagen ID. Polo.

Chery, cel mai mare exportator auto din China

Chery este un producător de stat cu sediul în orașul Wuhu din China. În 2024, grupul a produs 2,6 milioane de mașini, din care 1,14 milioane au fost exportate. Spre comparație, grupul Renault a produs 2,26 milioane de mașini sub brandurile Renault, Dacia și Alpine.

În perioada ianuarie-august 2025, Chery Group a vândut 1,72 milioane de vehicule, în urcare cu 14,5% față de același interval al anului 2024, dintre care aproape 800.000 au fost exportate. Vânzările brandului Chery au depășit pragul de 1 milion de unități într-un timp record.

Holdingul Chery deține mai multe mărci, pe lângă brandul omonim existând și Omoda, Jaecoo, Jetour, iCar, Exlantix, Exeed și Luxeed. Luxeed este un brand de mașini electrice de lux realizat în colaborare cu Huawei. În China, Chery produce automobile de lux în colaborare cu Jaguar Land Rover, subsidiară a Tata Motors din India. În 2024, veniturile globale ale Chery s-au ridicat la 65,52 de miliarde de dolari, echivalentul a 57,2 miliarde de euro, în urcare cu 45% față de 2023.

