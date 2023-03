Este al doilea an consecutiv în care creșterea cheltuielilor militare ale Chinei trece de 7%, iar majorarea anunțată pentru 2023 o depășește pe cea de anul trecut, de 7,1%, care a venit după o creștere de 6,8% în 2021, respectiv una de 6,6% în 2020.

„Forțele armate ar trebui să intensifice antrenamentul și pregătirea militară în toate domeniile, să dezvolte noi orientări strategice militare, să aloce mai multă atenție antrenamentului în condiții de luptă și să depună eforturi bine coordonate pentru a consolida activitatea militară în toate direcțiile și domeniile”, scrie în raportul de lucru al premierului Li Keqiang privind creșterea bugetului.

De asemenea, China a stabilit un obiectiv oficial de creștere economică de „aproximativ 5%” pentru 2023, în timp ce încearcă să-și revigoreze economia, a doua cea mai mare a lumii, după un an în care creșterea a fost încetinită de măsurile antipandemice.

Obiectivele Chinei privind PIB-ul și cheltuielile militare sunt printre cele mai atent urmărite în cadrul lucrărilor din ziua de deschidere a Congresului Național al Poporului, în contextul în care țara a renunțat la finalul anului trecut din politica sa „zero-Covid”, care a afectat-o puternic din punct de vedere economic.

Cheltuielile militare ale Chinei sunt cu mult sub cele ale SUA, însă Beijingul are cea mai mare infanterie și cea mai mare flotă din lume și continuă să își completeze stocul de rachete, nave de război, submarine și avioane, inclusiv bombardiere cu capacitate nucleară și avioane de luptă invizibile, notează The Guardian.

Una dintre cele mai semnificative demonstrații recente de forță din partea Chinei a avut loc în luna august, când au fost organizate exerciții majore de tragere reală în jurul insulei principale a Taiwanului, ca represalii la o vizită la Taipei a președintei de atunci al Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. China consideră Taiwan ca fiind teritoriul său.

Reuniunea Congresului Național al Poporului este un eveniment politic-cheie, care are loc anual în China, în paralel cu o întâlnire a celui mai important organism consultativ politic al țării, evenimentele fiind cunoscute împreună sub numele de „cele două sesiuni”.

Aceasta este prima dată când se organizează „cele două sesiuni” de când liderul chinez Xi Jinping și-a asigurat, în octombrie, un al treilea mandat în fruntea ierarhiei Partidului Comunist Chinez. Xi urmează să intre în cel de-al treilea mandat de președinte, un titlu în mare parte ceremonial, în timpul congresului.

Tot în timpul CNP, se așteaptă ca Li Qiang, un vechi aliat al președintelui Xi Jinping, să fie confirmat în funcția de premier, în locul lui Li Keqiang.

Foto: Profimedia

