LIVETEXT Tensiuni în relațiile SUA-China. Nancy Pelosi a aterizat în Taiwan, în ciuda avertizărilor Beijingului

Aeronava care a adus-o pe președintele Camerei Reprezentanților în Taiwan a aterizat la ora locală 22:45 (17:45 ora României). Ea devine astfel cel mai important oficial american care vizitează Taiwan în ultimii 25 de ani, precedentul fiind președintele Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich în 1997.

Potrivit BBC, avioane chineze au străbătut strâmtoarea Taiwan în momentul aterizării aeronavei lui Pelosi.

Sosirea acesteia a fost așteptată o numeroase persoane lângă aeroportul Taipei.

There are a lot of people outside #Taipei Airport waiting for Nancy Pelosi's plane to land. pic.twitter.com/Z8TJ2BxKEm