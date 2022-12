În Shanghai, cel mai mare oraș chinez, autoritățile au ridicat joi restricțiile de izolare din zeci de districte. În Guangzhou, al treilea ca mărime din China după populație, oficialii au ridicat brusc restricțiile în aproximativ jumătate din districte și au anunțat încetarea testării PCR în masă, miercuri după-amiază.

De asemenea, într-o comunitate din capitala Beijing, autoritățile le-au permis celor cu simptome ușoare să se izoleze la domiciliu.

Măsura e departe de protocoalele de la începutul acestui an, care au presupus clădiri întregi și comunități închise, uneori doar după depistarea unui singur caz pozitiv, notează BBC.

Schimbarea de ton vine după o serie de proteste fără precedent față de politica zero-COVID a Chinei și a regimului lui Xi Jinping.

Protests in China are not rare. What *is* rare, are multiple protests over the same issue, at the same time, across the country. The protest below, apparently in central Beijings liangmaqiao, is astounding #China #protests pic.twitter.com/UHJCqqF1YG