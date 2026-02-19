Aceasta este o încercare sistematică de a neutraliza politica de izolare a SUA, mai scrie sursa citată.

Însă excedentul comercial uriaș al Chinei complică ambițiile sale.

Oportunitate pentru Beijing

China vede o oportunitate de a transforma tarifele președintelui Donald Trump în avantajul său, remodelând comerțul mondial în așa fel încât să-și protejeze economia de 19 trilioane de dolari de presiunea SUA pe termen lung.

Beijingul exploatează incertitudinea creată de Trump pentru a încerca să integreze vasta bază de producție a Chinei în cele mai mari blocuri economice ale lumii, inclusiv Uniunea Europeană, statele din Golf și un pact comercial transpacific.

Eforturile implică accelerarea demersurilor pentru încheierea a aproximativ 20 de acorduri comerciale, multe dintre ele aflate în pregătire de mai mulți ani, în ciuda îngrijorărilor generalizate cu privire la supraproducția Chinei, accesul inegal la piață și cererea internă slabă.

Neutralizarea presiunii

O analiză Reuters a 100 de articole în limba chineză scrise de experți în comerț susținuți de stat începând din 2017 relevă o inițiativă sistematică a consilierilor politici chinezi de a inversa politica comercială a SUA și de a neutraliza strategia de izolare a Washingtonului.

China pune acum în aplicare acest plan. Acordul încheiat cu Canada în timpul vizitei prim-ministrului Mark Carney la Beijing în ianuarie – care reduce tarifele pentru vehiculele electrice chinezești – a fost primul dintr-o serie de acorduri menite să contracareze influența SUA, potrivit interviurilor cu 10 persoane, inclusiv oficiali chinezi și diplomați comerciali.

Politicile lui Trump

„Nu-ți întrerupe adversarul când face o greșeală”, a spus un oficial chinez despre agenda comercială disruptivă a lui Trump.

Analiza, bazată pe peste 2.000 de documente privind strategia comercială aprobate de Academia Chineză de Științe Sociale (CASS) și Universitatea din Beijing, care consiliază liderii de vârf, arată că specialiștii acceptă în general că schimbările structurale dureroase sunt un preț care merită plătit pentru dominarea pe termen lung a Chinei în comerțul global.

Dacă va avea succes, Beijingul ar putea răsturna mai mult de un deceniu de politică comercială a SUA, plasându-se în centrul unei noi ordini multilaterale modelate de China, au declarat doi diplomați occidentali.

Ministerul Comerțului din China nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la strategia Beijingului.

Întrebat despre abordarea Chinei, un oficial american a declarat pentru Reuters că nu este o surpriză faptul că țările cu excedente comerciale mari încearcă să mențină globalizarea.

Blocuri

Schimbarea tonului Chinei reflectă calculele sale. Acum un an, Beijingul îl invoca Mao Zedong și capacitatea sa de a respinge Occidentul în Războiul din Coreea cu propagandă marțială.

Acum, în timp ce China se pregătește să-l întâmpine pe Trump în aprilie, diplomații săi fac turul lumii, îndemnând partenerii comerciali să se alăture în apărarea multilateralismului și a comerțului liber.

În ianuarie, China a trimis cel mai înalt diplomat al său în micuța Lesotho – pe care Trump a lovit-o inițial cu o taxă vamală de 50% – pentru a promite cooperare în domeniul dezvoltării.

Sâmbătă, mass-media de stat a anunțat că China va aplica tarife zero la importurile din 53 de țări africane.

Între timp, China promovează sistemele vamale bazate pe inteligență artificială către țările vecine și lucrează la reorganizarea infrastructurii digitale care stă la baza comerțului.

Să nu poți să te desprinzi de China

Aceste măsuri subliniază un obiectiv identificat în documentele de politică: integrarea Chinei atât de profund în comerțul global încât partenerii să nu-și poată permite să se desprindă sub presiunea SUA.

„În contracararea concurenței strategice a SUA cu China, «anti-decuplarea» ar trebui să devină obiectivul principal al Chinei”, a scris Ni Feng, cercetător la Institutul de Studii Americane al CASS, în 2024.

Oficialii chinezi lucrează acum pentru a accelera negocierile comerciale blocate. Din 2017, China negociază cu țări precum Honduras, Panama, Peru, Coreea de Sud și Elveția.

Acord cu UE?

Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a surprins negociatorii europeni în noiembrie, ridicând perspectiva unui acord de liber schimb cu Bruxelles în timpul discuțiilor cu omologul său estonian.

O lună mai târziu, Wang a presat Consiliul de Cooperare al Golfului să încheie negocierile de lungă durată privind un acord de liber schimb.

În ianuarie, premierul britanic Keir Starmer a convenit cu liderul chinez Xi Jinping să lanseze un studiu de fezabilitate privind un acord comercial în domeniul serviciilor care ar putea reduce barierele pentru firmele britanice.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că va căuta „parteneriate strategice” cu China în timpul unei călătorii săptămâna viitoare.

Pactul din Pacific

Ministrul comerțului chinez Wang Wentao a făcut din aderarea la Acordul cuprinzător și progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific (CPTPP) o prioritate.

Acordul își are rădăcinile în Parteneriatul Trans-Pacific susținut de SUA, dezvoltat în parte pentru a contracara China înainte ca Washingtonul să se retragă în 2017.

Problema surplusului comercial

Însă surplusul comercial uriaș al Chinei complică situația. Unele țări membre se tem că producătorii chinezi ar putea folosi accesul îmbunătățit la piață pentru a canaliza surplusul de mărfuri ieftine către străinătate, în timp ce cererea internă a Chinei rămâne slabă.

Wendy Cutler, negociator șef în timpul administrației Obama pentru Parteneriatul Trans-Pacific, a recunoscut că Beijingul are ocazia să promoveze comerțul și multilateralismul, dar a spus că China trebuie să treacă de la vorbe la fapte.

„Și, având în vedere dezechilibrele comerciale uriașe, precum și unele dintre măsurile coercitive pe care le ia în prezent împotriva unor țări precum Japonia, este greu de văzut cum ar putea să-și pună în practică intențiile”, a declarat Cutler.

Europenii zic că „propagandă pură”

Un diplomat european de rang înalt în domeniul comerțului a respins propunerile Beijingului ca fiind „pură propagandă chineză”, afirmând că Bruxelles-ul nu are în plan încheierea unui acord comercial.

Consilierii chinezi nu se lasă descurajați.

UE și China au negociat un acord de investiții istoric pentru 2020 în timpul primului mandat al lui Trump. Acordul a fost însă înghețat în 2021, înainte de a intra în vigoare, pe fondul unei dispute privind sancțiunile în domeniul drepturilor omului.

Lecțiile

Unii consilieri chinezi susțin în ziare că Beijingul ar trebui să studieze modul în care Washingtonul a „armat” instituțiile globale pentru a ține China sub control și să exploateze oportunitățile create de disponibilitatea lui Trump de a abandona sau de a marginaliza organismele multilaterale, cum ar fi Organizația Mondială a Comerțului.

Alții susțin că Beijingul ar trebui să se concentreze pe influențarea standardelor globale în domenii precum proprietatea intelectuală, prin inițiative precum programul „Belt and Road” și aderarea Chinei la Parteneriatul Economic Regional Cuprinzător, care acoperă aproximativ 30% din PIB-ul global.

China aplică acum aceste idei

De exemplu, acordul său recent actualizat cu statele din Asia de Sud-Est se concentrează pe comerțul digital și bazat pe inteligența artificială, unde China speră să-și asigure un avantaj de pionierat.

Viziunea Chinei asupra procesării vamale este evidentă în „Portul Prieteniei” de la granița cu Vietnamul, unde mass-media de stat afirmă că soluțiile de AI dezvoltate intern au redus timpul de așteptare cu 20%, permițând livrări mai rapide.

Trilioane de dolari

Cu toate acestea, riscurile pe care excedentul comercial de 1,2 trilioane de dolari al Chinei le prezintă pentru sectoarele de producție ale partenerilor comerciali sunt greu de ignorat.

Pascal Lamy, fost director general al OMC și comisar european pentru comerț, a declarat că firmele chineze trimit mai multe mărfuri în Europa decât poate absorbi blocul.

„Este un mister cum, având în vedere natura regimului, având în vedere felul de inteligență colectivă, cum se face că nu au reușit să-și reechilibreze modelul economic?”, a spus el.

Nu toată lumea consideră că relațiile mai strânse cu China sunt cea mai ușoară cale de a reduce dependența de SUA.

Disputa SUA-Canada

Stephen Nagy, coordonatorul proiectului China la Institutul Macdonald-Laurier din Ottawa, a declarat că acordul de reducere a tarifelor încheiat de Carney cu Xi pare să fie conceput pentru a crea un avantaj înaintea negocierilor privind acordul comercial dintre SUA, Mexic și Canada (USMCA).

„Cred că pariul său este greșit”, a adăugat el, prezicând că Trump nu se va lăsa influențat.

Carney a declarat că Canada respectă angajamentul USMCA de a nu încheia acorduri de liber schimb cu economii non-de piață.

Mexicul, la rândul său, este reticent în a pune în pericol accesul pe piața americană prin apropierea prea mare de China.

„Nu vedem necesitatea unui acord de liber schimb cu China în acest moment”, a declarat un oficial mexican din domeniul comerțului.

China trebuie să își crească propriul consum

Partenerii comerciali ai Beijingului au nevoie ca China să-și revigoreze consumul, a declarat Fred Neumann, economist-șef pentru Asia-Pacific la HSBC.

Wang, ministrul comerțului din China, a declarat că creșterea importurilor este o prioritate, în contextul în care Beijingul se pregătește să lanseze în martie următorul plan cincinal, în conformitate cu angajamentul de a crește ponderea consumului în PIB.

Dar reechilibrarea este un proiect pe termen lung. Trump mai are trei ani de mandat, iar următoarea administrație ar putea reveni la formarea de coaliții pentru a ține China sub control.

