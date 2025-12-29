Exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului

Potrivit armatei chineze, exercițiile includ simulări de ocupare și blocadă a unor zone strategice ale Taiwanului, precum și antrenamente cu foc real. Operațiunea poartă numele de cod „Misiunea pentru Justiție 2025”.

🚨#BREAKING: Taiwans Ministry of National Defense has placed its forces on high alert after China announced Massive military exercises around Taiwan, named Justice Mission 2025. pic.twitter.com/kIsQ2l7eoG — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 29, 2025

Armata chineză a publicat și imagini video cu nave de război desfășurate în Strâmtoarea Taiwan, în timp ce anunța oficial exercițiile. Zona este una extrem de sensibilă, iar astfel de manevre sunt atent monitorizate de autoritățile de la Taipei și de aliații acestora.

Reacția Taiwanului: „Suntem în alertă maximă”

Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că a detectat, luni dimineață, aeronave și nave chineze în jurul insulei. Ca răspuns, Taiwanul și-a mobilizat propriile forțe și sisteme de rachete pentru a monitoriza situația.

We strongly condemn the PRCs irrational provocations and oppose the PLAs actions that undermine regional peace.

Rapid Response Exercises are underway, with forces on high alert to defend the Republic of China and protect our people.#ROCArmedForces#PeaceThroughStrength pic.twitter.com/4s10nfLO6D — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 29, 2025

Autoritățile de la Taipei au transmis că armata se află în „alertă maximă”, pentru a apăra insula și „a proteja poporul”, potrivit declarației oficiale a Ministerului Apărării. Biroul prezidențial din Taiwan a criticat exercițiile anunțate de Beijing, descriindu-le drept o provocare la adresa normelor internaționale.

Mesaj dur de la Beijing: „Scutul justiției”

Comandamentul Teatrului de Operațiuni Estic al armatei chineze, responsabil de Strâmtoarea Taiwan, a transmis un mesaj dur pe rețeaua Weibo, unde a descris exercițiul militar drept un „scut al justiției”.

Chinese Army creates Mass Blocks around Taiwan to warn Anti-One China Separatist Forces TODAY.



Live-Fire destroyers, fighter jets, bombers, drones, missiles on Taiwanese ports.



How is America & Japan going to respond? pic.twitter.com/jThZQ70QOJ — Machine (@muncherT100) December 29, 2025

„Toți cei care complotează independența vor fi anihilați la întâlnirea cu scutul!”, a transmis comandamentul militar chinez, citat de BBC. Armata a precizat că, deși unele exerciții au început deja, un exercițiu major este programat pentru marți, între orele8.00 și 18.00, ora locală.

Exercițiile, după vânzările de arme ale SUA

Exercițiile au loc la doar câteva zile după ce Statele Unite au anunțat vânzarea către Taiwan a unui pachet de arme în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari. Decizia Washingtonului a stârnit proteste puternice la Beijing, care a răspuns prin sancționarea unor companii americane din industria de apărare.

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său și se opune oricărei forme de sprijin militar extern pentru insula autoguvernată. La începutul lunii noiembrie, Taiwanul a distribuit populației un ghid „anti-invazie” pentru a ști cum să reacționeze la contactul cu inamicul chinez.

Ce spune președintele Taiwanului despre un posibil atac

Beijingul îl acuză pe președintele taiwanez Lai Ching-te că urmărește „independența Taiwanului”. Lai susține însă că Taiwanul este deja o națiune suverană și nu are nevoie să declare oficial independența.

Într-un interviu acordat duminică unei televiziuni locale, Lai Ching-te a declarat că Taiwanul trebuie „să continue să ridice nivelul de dificultate, astfel încât (China) să nu poată îndeplini niciodată standardele” pentru o invazie. El a mai spus că administrația sa este hotărâtă să rămână exact așa cum este acum și să nu provoace China, dar a subliniat că pacea se bazează pe „o forță reală”.

Ce își doresc taiwanezii

Sondajele arată constant că majoritatea locuitorilor din Taiwan susțin menținerea status quo-ului. Asta înseamnă că nu doresc nici unirea cu China, dar nici o declarație oficială de independență.

În același timp, Taiwanul își consolidează apărarea. În acest an, insula a organizat cel mai mare și mai lung exercițiu militar Han Kuang de până acum, desfășurat pe parcursul a zece zile, care a avut scop atât pregătirea populației pentru un posibil atac, cât și transmiterea unui mesaj de descurajare către Beijing.

Exerciții tot mai dese în Strâmtoarea Taiwan

Din 2022, China a intensificat exercițiile militare în Strâmtoarea Taiwan, de regulă ca reacție la evenimente considerate amenințătoare, precum vizita fostei președinte a Camerei Reprezentanților SUA Nancy Pelosi sau inaugurarea lui Lai Ching-te în 2024.

Exercițiile din această săptămână sunt primele organizate sub conducerea lui Yang Zhibin, noul șef al Comandamentului Teatrului de Operațiuni Estic, numit în funcție în octombrie. În paralel, tensiunile Chinei cu Japonia au crescut, după ce lideri japonezi au sugerat posibilitatea unei intervenții în cazul unui atac asupra Taiwanului. Beijingul a reacționat dur, iar relațiile dintre cele două țări se află la cel mai tensionat nivel din ultimii ani.