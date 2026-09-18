Chinezii construiesc prima navă-mamă pentru drone subacvatice din lume

O navă din șantierul naval din Shanghai, capabilă să transporte patru submarine mari, fără echipaj și înarmate, apare în fotografii luate din satelit, scrie The Telegraph.

Nava – observată într-un șantier naval din Shanghai – este considerată a fi prima de acest gen din lume și capabilă să transporte patru submarine autonome uriașe și să le trimită în ocean.

Imaginile capturate de Vantor, o companie americană de informații din domeniul apărării, arată o navă roșie în construcție la șantierul naval Hudong-Zhonghua, unde China a construit anterior nave de război amfibii de asalt de mari dimensiuni.

„Extra-extra-mare”

China este prima țară cunoscută care a dezvoltat un submarin fără echipaj de o asemenea dimensiune. A fost necesară crearea unui nou termen: vehicul subacvatic fără echipaj extra-extra-mare (XXLUUV).

„Cea mai plauzibilă explicație este că este vorba de o navă-mamă specială pentru submarine-drone”, a declarat H I Sutton, un expert independent în domeniul apărării, specializat în războiul subacvatic, pentru Naval News.

El a dedus că, având în vedere dimensiunile sale, noua navă-mamă ar putea găzdui probabil cel puțin patru dintre submarinele extra-extra-mari ale Chinei.

Pot transporta torpile pe distanțe mari

La fel ca submarinele, aceste nave fără echipaj pot transporta arme pe distanțe de mii de kilometri.

Prezentate pentru prima dată în ianuarie anul trecut, aceste submarine fără echipaj, de dimensiuni reale, au fost deja testate de China în Marea Chinei de Sud, în largul insulei Hainan.

Pe noua navă-mamă, acestea ar fi depozitate într-un hangar intern, a cărui dimensiune și prezență „fac ca o explicație de natură civilă sau de cercetare să fie neconvingătoare”, a afirmat Sutton.

Două modele diferite

Până în prezent, au fost observate două tipuri de drone submarine mari – unele de 35 de metri, altele de 45 de metri. Aceasta înseamnă că sunt de șase, respectiv opt ori mai mari decât vehiculul subacvatic fără echipaj extralarg american de tip Orca, care are 15,5 metri.

Deși se știu puține lucruri despre dronele extra-extra-mari, un astfel de submersibil cu echipaj poate transporta de obicei opt torpile de mare greutate, potrivit lui Sutton.

Prin urmare, un submarin fără echipaj de dimensiuni și mai mari ar trebui să poată transporta o sarcină utilă și mai mare pe o distanță de peste 18.000 de kilometri.

„Orca” americană, mai mică

Probabil acestea au fost dezvoltate ca un concurent al modelului „Orca”, care are o autonomie de până la 12.000 de kilometri și poate fi utilizat pentru operațiuni maritime secrete pe distanțe lungi.

Marea Britanie a dezvoltat, de asemenea, propriul său proiect, cunoscut sub numele de „XV Excalibur”, în cadrul Proiectului Cetus.

Englezii au și ei un model

Puțin mai mic decât Orca și de aproape patru ori mai mic decât modelul Chinei, modelul XV Excalibur măsoară doar 11,9 metri și are o autonomie de 1.600 de kilometri. Acesta a început testele subacvatice în iulie și se preconizează că va fi operațional până în 2028.

Noua navă-mamă a Chinei pare, de asemenea, să aibă un hangar în apropierea provei, care ar putea fi folosit pentru transportul unui elicopter.

Nava reprezintă cea mai recentă realizare a industriei navale chineze, care își menține poziția de lider ca cel mai mare producător mondial de nave de război.

Chinezii au mai multe nave de război

Experții estimează că capacitatea sa de construcție navală este de cel puțin 200 de ori mai mare decât cea a SUA, cu un număr estimat de 405 nave de război față de cele 295 ale Americii.

Un motiv cheie pentru aceasta este faptul că principalele obiective de apărare ale Chinei – și ceea ce aceasta percepe ca fiind cele mai mari amenințări – se află pe mare.

Taiwanul și insulele din Marea Chinei de Sud

Xi Jinping, președintele chinez, nu a ascuns faptul că cea mai mare ambiție a sa este de a aduce Taiwanul sub control chinez și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra acestei națiuni insulare.

Orice situație de urgență legată de Taiwan, care respinge cu tărie pretențiile Beijingului, ar deveni inevitabil un conflict maritim.

China și-a extins rapid prezența în Marea Chinei de Sud, unde revendică suveranitatea asupra aproape tuturor insulelor, recifurilor și stâncilor, în ciuda opoziției ferme din partea Filipinelor, Vietnamului, Bruneiului și Taiwanului.

Aceste dispute au degenerat uneori în violențe, iar analiștii au avertizat asupra unor potențiale focare de tensiune care s-ar putea transforma într-o situație și mai instabilă.

Cu toate acestea, în timp ce China continuă să-și extindă capacitățile de apărare la cel mai înalt nivel, ea are un mesaj pentru alte țări care doresc să facă același lucru.

Critică voalată la adresa Japoniei

Forumul anual Xiangshan din China a debutat marți, cu participarea a aproape 100 de țări – iar Dong Jun, ministrul apărării al țării, a transmis un mesaj clar.

„Trebuie să ținem cont de lecțiile istoriei și să rămânem extrem de vigilenți față de toate manifestările latente de hegemonie, militarism și revizionism istoric”, a declarat el într-un discurs susținut miercuri.

Mulți experți au interpretat acest lucru ca o critică voalată la adresa Japoniei, care se află într-un conflict diplomatic cu China încă de anul trecut și care, la rândul său, a insistat asupra extinderii capacităților sale de apărare.