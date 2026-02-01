Prețul uriaș al aurului, motiv pentru chinezi să-și vândă bijuteriile moștenite

China, cel mai mare consumator de aur din lume, asistă la o creștere semnificativă a vânzărilor de aur pe fondul valorii ridicate a metalului prețios, care a atins pe 29 ianuarie 2026 aproape 5.600 de dolari pe uncie. În acest context, chinezii au format cozi lungi la automatele de reciclare a aurului.

Într-un mall din Shanghai, un aparat galben atrage atenția mulțimii curioase. Un ecran încorporat afișează în timp real prețurile fluctuante ale aurului. De asemenea, un braț robotic analizează puritatea aurului depus și îl cântărește, în timp ce un flux video live le arată clienților procesul de topire, potrivit AFP, citat de Channel News Asia.

„Nu m-am gândit niciodată că prețurile vor crește atât de dramatic”, a declarat Wu, o femeie de 54 de ani, care a venit să vândă monede de aur achiziționate în 2002, după nașterea fiicei sale. Ea a povestit pentru AFP că anterior a vândut un inel moștenit de la tatăl său, obținând 10.000 de yuani (aproximativ 1.400 de dolari), deși mama sa l-a cumpărat cu doar 1.000 de yuani cu zeci de ani în urmă.

Produse din aur transformate rapid în bani

O reclamă afișată pe aparat le sugerează utilizatorilor: „Prețurile aurului sunt la un nivel istoric, acum este momentul potrivit pentru a vinde aur”. Un asistent al aparatului ajută clienții să introducă inele, medalioane sau monede comemorative în deschizătura dispozitivului.

Mulți dintre cei prezenți au așteptat mai mult de o oră pentru a-și încasa valorile. Printre aceștia, Zhao a decis să vândă un inel moștenit de la bunicul său.

„Dacă prețul e bun, îl voi vinde”, a spus ea. După ce a introdus inelul în mașină, i s-a afișat pe ecran suma de peste 12.000 de yuani (1.700 de dolari).

„Este un proces deschis și transparent, mai sigur decât să vinzi aur unui cumpărător tradițional”, a adăugat Zhao.

În timp ce unii își vindeau bijuteriile, curioșii se adunau să privească sumele substanțiale care erau afișate pe ecran. O trecătoare a exclamat „Doamne!” în timp ce un client obținea peste 75.000 de yuani (aproximativ 11.000 de dolari) pentru bijuteriile sale vechi.

Un alt cuplu în vârstă a fost în centrul atenției când mașina a calculat că o bară de aur de dimensiunea unui deget valora peste 122.000 de yuani (aproximativ 18.000 de dolari).

