La începutul lunii ianuarie, Jacques Nault, proprietarul clădirii, a descoperit cu uimire că unul dintre apartamentele sale era acoperit de un strat gros de gheață.

„Pereții, tavanul, mobilierul și electrocasnicele – totul era înghețat, iar podeaua avea aproximativ 30 de centimetri de gheață”, a declarat acesta.

Pagubele, estimate la zeci de mii de dolari, au fost cauzate de decizia chiriașului de a opri sistemul de încălzire pentru a economisi bani pe timpul vacanței de iarnă.

„Totul este scump. Costul vieții crește din ce în ce mai mult”, a spus Nault. „Oamenii vor să economisească bani. Pentru ei, încălzirea nu pare să conteze prea mult. Dacă nu sunt acasă, își spun: «Hai să reducem costurile cu electricitatea». Dar nu cred că acesta este un mod bun de a economisi bani”, adaugă Jacques Nault, proprietarul apartamentului.

Frigul extrem a dus la fisurarea țevilor, iar apa scursă a înghețat, transformând locuința într-o adevărată operă de artă înghețată.

„Este apă în tavan, în pereți, peste tot. Va apărea mucegaiul. Vom demonta, vom usca și vom reconstrui, în funcție de ceea ce este acoperit de asigurare”, a adăugat Nault.

Chiriașul din Canada a fost evacuat din apartament. Deocamdată nu este clar dacă proprietarul va iniția o acțiune legală pentru a recupera o parte din costurile renovării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE