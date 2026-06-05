Opt familii au primit în 2022 o notificare de evacuare

În iulie 2022, opt familii dintr-un imobil vechi situat pe strada Katzenbach din Seebach, aproape de Oerlikon, au primit notificare de evacuare. Motivul invocat a fost acela de începere a unor lucrări de renovare și adăugarea unui etaj suplimentar. Totuși, până în iunie 2026, clădirea a rămas neschimbată, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

În schimb, apartamentele sunt acum listate pe platforme de închirieri pe termen scurt, la prețuri de până la 452 de franci pe noapte, o creștere de peste 400% față de chiria inițială de 1490 de franci pe lună.

Potrivit informațiilor publicate de Blick, închirierea pe termen scurt a apartamentelor a provocat nemulțumirea foștilor chiriași.

„Este o adevărată bătaie de joc din partea proprietarilor”, a declarat Walter Angst, purtătorul de cuvânt al Asociației Chiriașilor din Zürich.

El susține că situația din Seebach nu este un caz izolat.

„Practica de a evacua chiriașii și apoi de a obține profituri uriașe prin închirieri pe termen scurt, la prețuri mult mai mari, se întâmplă din nou și din nou. Chiar și companii de administrare a proprietăților de renume fac acest lucru”.

84% dintre chiriași se tem că ar putea fi nevoiți să-și părăsească locuințele

Situația din Seebach este doar un exemplu al unei probleme mai ample care afectează chiriașii din cantonul Zürich. Potrivit unui sondaj realizat în mai 2026 de institutul de cercetare Sotomo, 84% dintre chiriași se tem că ar putea fi nevoiți să-și părăsească locuințele. În cazul locatarilor cu vârsta de peste 55 de ani, acest procent ajunge chiar la 91%.

Analizele sugerează că fenomenul evacuărilor fără înlocuirea locatarilor este mai frecvent în zona Zürich decât în alte regiuni aglomerate din Elveția.

Explicația companiei de administrare a proprietăților

Într-o declarație pentru 20 Minuten, actuala companie de administrare a proprietăților, Dinvest AG, a explicat că lucrările de construcție planificate sunt programate să înceapă în 2027. Contractele de închiriere temporare vor rămâne în vigoare până la sfârșitul lunii ianuarie 2027.

Abia după expirarea acestor contracte de închiriere pot începe lucrările de construcție planificate. Compania de administrare a refuzat să comenteze mai departe. Cu toate acestea, a lăudat noul proiect, afirmând că acesta va aduce o contribuție semnificativă la dezvoltarea ulterioară a zonei și la crearea de noi spații de locuit.