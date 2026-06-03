Lucrările au avansat cu 9% într-o lună

Pe șantierul de 28,5 kilometri ai lotulului Chiribiș-Biharia, care se află în nord-vestul României, în județul Bihor, se înregistrează o mobilizare foarte bună din partea asocierii Precon Transilvania – Citadina 98. Constructorii au în teren 600 de oameni și peste 400 de utilaje și echipamente.

CNIR precizează că lucrările au avansat cu 9% într-o lună. „Lucrările pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 Transilvania au ajuns, la finalul lunii mai, la un stadiu fizic de execuție de 51%, un progres de 9 procente față de raportarea anterioară (sfârșitul lunii aprilie – n.r.)”, a transmis miercuri, 3 iunie, CNIR.

Principalele lucrări realizate pe acest lot sunt: „A fost așternut balastul stabilizat pe 10 kilometri de autostradă; s-a finalizat montarea grinzilor pe 16 din cele 18 poduri; placa de suprabetonare finalizată pe 9 poduri; primul strat de asfalt așternut pe 2,5 kilometri de autostradă; a fost așternut primul strat de asfalt pe 4 kilometri din relocarea DN 19E (total 5,5 km)”, potrivit sursei citate.

Constructorul promite 3.000 de tone de asfalt pe zi

Valoarea contractului de proiectare și execuție pentru subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia este de 785 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027.

De asemenea, Precon Transilvania – Citadina 98 promite că vor asfalta 3.000 de tone pe zi.

„Din 15 iunie, constructorul va crește ritmul lucrărilor și cantitățile de mixtură asfaltică, estimând așternerea a aprox. 3.000 de tone/zi”, precizează CNIR.

Aproximativ 70 de kilometri vor fi deschiși circulației pe A3

Circulația pe aproximativ 70 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3), pe trei loturi, are șanse mari să fie deschisă până la sfârșitul anului, a anunțat, recent, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

1. Printre cele mai avansate sectoare se numără și tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, din județul Bihor. Pe această secțiune, de 26,35 km, antreprenorul român Construcții Erbașu a atins un stadiu fizic de 80% și este mobilizat masiv pe șantier cu peste 600 de muncitori. Contractul are o valoare de 884 de milioane de lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

Acest tronson se conectează direct cu lotul vecin Chiribiș-Biharia (28,5 km). Punctul lor comun de întâlnire este Nodul Rutier Chiribiș, o structură critică ce va permite descărcarea traficului în DN 19E.

2. Secțiunea dintre Nădășelu și Zimbor, de 30,6 km, din A3, este la un pas de finalizare (98%). Nădășelu este un sat în comuna Gârbău, aflat în județul Cluj, care se situează la doar aproximativ 17 kilometri nord-vest de municipiul Cluj-Napoca. Zimbor este o comună aflată în județul Sălaj, situată mai la nord. Este prima localitate mai mare prin care trece autostrada după ce lasă în urmă relieful deluros de la granița cu județul Cluj.

Practic, cei 30,6 kilometri ai acestui tronson de autostradă leagă zona metropolitană a Clujului de județul Sălaj, tăind dealurile dintre cele două județe. Valoarea contractului este de 1,625 de miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

3. De asemenea, constructorul UMB a finalizat 98% din lucrările de pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului, de 12,21 kilometri. Darea în trafic a acestui tronson din județul Sălaj depinde direct de finalizarea Nodului Rutier Românași.

Lucrările la secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027, cu o valoare actualizată de 836 milioane de lei fără TVA. UMB lucrează în ritm alert și la Nodul Rutier Românași, care va lega comunitățile locale. Nodul Rutier Românași va asigura descărcarea traficului în DN1F și DJ108A și va face funcționale secțiunile autostrăzii dintre Nădășelu (județul Cluj) și Poarta Sălajului.

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