Atenție, informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Chirurgii Iuri Kuznețov și Andrei Kriaciko din Krasnodar sunt suspectați că ar fi fost implicați în inscripționarea cu fier încins a frazei „Slavă Rusiei” și a literei Z pe corpul lui Andrii Pereverzev, un soldat ucrainean aflat în captivitate.

Incidentul ar fi avut loc pe 24 februarie 2024, în cadrul unei operații realizate la cel mai mare spital din Donbasul ocupat, cunoscut sub numele de „Asociația Medicală Clinică Teritorială Donețk” (DOKTMO).

Conform investigației, Kuznețov și Kriaciko, membri ai grupului „Prietenii Medicinei Donbasului”, au fost prezenți în acea zi în spital, iar dovezile sugerează implicarea lor directă în actul de tortură.

Dovezile includ fotografii, înregistrări video distribuite de medici ruși din spital, date din metadatele unui videoclip, precum și informații despre trecerea frontierei de către Kriacoko către teritoriul ocupat și mărturii din partea personalului medical local.

Jurnaliștii reconstruiesc cronologia evenimentelor din iarna anului 2024 și identifică nu doar medicii ruși implicați, ci și personalul medical din DOKTMO, care, conform concluziilor anchetei, nu ar fi putut să nu fie conștienți de cele petrecute.

Capturat pe 24 februarie 2024, în timpul luptelor de lângă Novomihailovka, din sudul regiunii Donețk, Andri Pereverzev a fost eliberat în mai 2025 printr-un schimb de prizonieri.

Rănit, Pereverzev i-a cerut armatei ruse să-l execute, dar, în schimb, a fost dus în spatele frontului, unde a fost bătut și torturat cu șocuri electrice 24 de ore încontinuu, înainte de a fi operat pentru rănile suferite.

Medicii au declarat că explozia i-a afectat vezica urinară, uretra și rectul. Intestinele afectate i-au fost îndepărtate.

După operație, Pereverzev a fost transferat la un alt spital, probabil Spitalul Orășenesc nr. 15 din Donețk. Acolo, prizonierul de război a văzut pentru prima dată inscripția întipărită pe burtă, „Slavă Rusiei”.

Pereverzev a declarat că inscripția i-a fost întipărită pe abdomen de „chirurgi sadici”, cu un fier de lipit. Niciun angajat al instituției medicale nu s-a identificat.

M-am uitat și am fost șocat. Am urlat: „Sunteți niște monștri. O să vă împușc pe toți”.

Tortura a continuat și după operație. Bărbați mascați l-au bătut și electrocutat timp de aproximativ 40 de minute.

„M-au întrebat unde sunt rănit, am spus că la picior. Au început să mă electrocuteze în picior”, povestește Pereverzev.

Una dintre metodele de tortură: era frecat atât de tare pe față cu un prosop încât „pielea a început să se jupoaie”.

Potrivit lui Pereverzev, și alți prizonieri ucraineni au fost supuși unor torturi similare.

Ulterior, militarul ucrainean a fost transferat în colonia penitenciară Cistiakov, unde deținuții erau bătuți la sosire.

Pereverzev a fost eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri. Pe 22 mai, a fost dus la Rostov-pe-Don, de unde a fost transportat cu avionul la locul schimbului. Pe 24 mai, s-a întors în Ucraina.

În prezent, el continuă tratamentul medical și spune că inscripția de pe abdomenul său a început să fie îndepărtată.

