Potrivit reprezentanților Fundației Visul Luanei, groapa de decantare a produselor petroliere, de aproximativ 20.000 de metri pătrați, este în apropierea haltei Triaj CFR. La aproximativ 100 de metri de această baltă se găsește un lac natural plin de animale.

Voluntarii de la Visul Luanei, împreună cu partenerii de specialitate de la ARCA – Four Paws, au intervenit și scos cinci lebede acoperite în totalitate de produsele petroliere din balta respectivă. Două dintre lebede se aflau într-o stare foarte gravă, înghițând din produsele petroliere. Din păcate, acestea au murit la scurt timp după intervenție.

Odată capturate, lebedele au fost transportate la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice de lângă București.

„Împreună cu colegii de la Wilderness Research and Conservation, am început imediat un program de spălare și decontaminare specific. După trei astfel de proceduri, pe parcusul unei întregi săptămâni, am reușit să curățăm corespunzător lebedele, pe care, ulterior, le-am eliberat într-un mediu adecvat.În urma acestei intervenții, am sesizat Garda de Mediu pentru a investiga balta de decantare Triaj – Ploiești și vecinătățile acesteia și a lua măsurile necesare protejării biodiversității adiacene ei“, mai spun reprezentanții organizației neguvernamentale.