Şeful Secţiei de chirurgie Claudiu Soare va renunţa complet la gărzi, iar chirurgii Valentin Neagu, Constantin Barbu, Sorin Stăniloiu şi Adrian Ciprian Sterie vor asigura doar gărzile obligatorii, notează presa locală.

Ei invocă lipsa de susţinere din partea conducerii unităţii medicale faţă de medicul Constantin Barbu, cel care a operat-o pe femeia diagnosticată cu hernie, deşi ea era însărcinată în nouă luni.

Totodată, ei afirmă că activitatea chirurgicală de urgenţă se desfăşoară în condiţii improprii, cu un timp ridicat de aşteptare pentru realizarea investigaţiilor imagistice şi a analizelor, că lipseşte personalul calificat pentru sălile de operaţii, dar şi că uneori este refuzat consultul pentru unii pacienţi în ATI, iar ei nu mai doresc să îşi asume responsabilitatea.

De asemenea, medicii invocă „linşajul mediatic” la care ar putea fi supuşi, „chiar şi atunci când nu se aduce nicio afectare pacientului, din contră acesta este mulţumit de modalitatea în care a fost tratat, vina aparţinându-i”.

Joi, polițiștii gorjeni au deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu, după ce o femeie de 35 de ani din Tismana, aflată în luna a 9-a de sarcină, a fost operată de hernie intestinală la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Recomandări Reacția doctoriței de la Botoșani care a strigat către protestatari „țipați ca niște animale”: „Am primit amenințări cu moartea. Îmi era frică pentru viața mea”

Femeia, în vârstă de 35 de ani, care nu ştia că este însărcinată şi s-a prezentat la spital acuzând dureri abdominale, a născut o fetiţă. Reprezentanţii spitalului au transmis că eventraţia era reală şi că operaţia era necesară, dar şi că femeia a declarat că nu este însărcinată şi că se află sub tratament cu anticoncepţionale.

Femeia afirmă că nici ea nu a ştiut despre sarcină, întrucât lua pastile anticoncepţionale şi a avut menstruaţie în acest timp. Ea povesteşte că a rămas şocată când s-a trezit după operaţie şi i s-a spus că a născut o fetiţă. „Eu am zis: nu, am două fetiţe, nu înţelegeam ce… a zis că am născut o fetiţă. Am rămas şocată, impresionată, cum să am o fetiţă, că eu tot ziceam că am două, nu realizam. Eu am două fetiţe gemene acasă”, explică ea.

