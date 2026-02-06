Mașini găsite în reprezentanțe pe cărămizi, fără roți

În toamna anului 2023, mai mulți comercianți auto din estul și sudul landului austriac Stiria au avut parte de o descoperire șocantă. La deschiderea showroom-urilor, au găsit mașini sprijinite pe cărămizi, după ce, peste noapte, roțile fuseseră demontate și furate.

Banda de hoți a atacat mai multe reprezentanțe auto din Stiria. Sursa foto: Poliția de Stat din Stiria

În total, patru cazuri au fost preluate în anchetă de Biroul de Investigații Criminale al landului Stiria.

Cinci români, principalii suspecți

În urma unor investigații ample, anchetatorii au stabilit că cinci cetățeni români, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, sunt principalii suspecți.

Aceștia au fost dați în urmărire internațională prin mandate europene de arestare.

Potrivit unui comunicat al Poliției, suspecții au fost reținuți în mai multe state europene, printre care Suedia, Marea Britanie, România și Slovenia. O parte dintre ei au fost extrădați în Austria, în timp ce împotriva unuia dintre suspecți procedurile sunt derulate în țara de origine.

Unul dintre bărbați a fost capturat abia la mijlocul lunii ianuarie 2026, la granița dintre Ungaria și Slovenia, fiind ulterior extrădat în Austria.

Prejudiciu de 60.000 de euro. Ținte preferate: Mercedes și BMW

Anchetatorii au stabilit că hoții vizau în special autoturismele mărcilor Mercedes și BMW. Roțile și jantele demontate erau transportate apoi în România, unde ar fi fost revândute.

Valoarea totală a prejudiciului produs se ridică la aproximativ 60.000 de euro.

Între timp, mulți dintre suspecți au fost deja condamnați la închisoare de către instanțele din Graz.

În 2023, într-o reprezentanță de mașini din Coburg, Germania, hoții au reușit să fure toate anvelopele de la trei Mercedesuri AMG. Indivizii au intrat în curtea unde erau parcate vehiculele și au plecat cu trei seturi complete de roți de înaltă calitate de la două Mercedesuri G Class și unul CLE Coupe, lăsând bolizii suspendați pe blocuri de beton.

