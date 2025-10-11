Cunoscută publicului larg din grupul de umor Vouă și din numeroase producții TV și cinematografice, Marinela Chelaru a cucerit prin naturalețe, spontaneitate și un umor sincer, adesea autoironic. Puțini știu însă că, înainte de a-și urma chemarea artistică, ea a lucrat ani buni în învățământ, ca educatoare, profesie care i-a rămas aproape de suflet întreaga viață.

Copilăria Marinelei Chelaru

Marinela Chelaru s-a născut pe 12 iulie 1959. A avut o copilărie obișnuită, dar marcată mai târziu de drame profunde. Actrița a povestit în mai multe interviuri că și-a pierdut ambii părinți într-un interval scurt de timp – aproximativ 40 de zile. Tatăl ei a murit pe 26 decembrie 1986, în urma unui accident urmat de complicații medicale, iar mama, copleșită de durere, a suferit un accident vascular cerebral fatal.

Pierderea lor a lăsat urme adânci în sufletul Marinelei Chelaru, care a recunoscut că a fost o perioadă extrem de grea și că suferința s-a transformat, în timp, în probleme de sănătate. A fost diagnosticată cu diabet și afecțiuni tiroidiene, pe care le-a gestionat cu dificultate, dar fără să-și piardă optimismul și umorul.

Educația Marinelei Chelaru

Încă din tinerețe, Marinela Chelaru a fost atrasă de artă și de frumos. A urmat cursurile Facultății de Actorie din cadrul Universității Hyperion din București, unde și-a desăvârșit talentul scenic. Studiile au ajutat-o să-și formeze un stil propriu de interpretare, plin de naturalețe și energie. Totuși, până să pășească hotărât pe drumul artei, viața ei a trecut printr-un capitol mai puțin cunoscut: învățământul.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Marinela Chelaru a fost educatoare

Înainte de a deveni actriță, Marinela Chelaru a lucrat timp de 13 ani ca educatoare. Iubea copiii, iar răbdarea și sensibilitatea ei se potriveau perfect cu meseria.

Ea spunea adesea că perioada petrecută la grădiniță a fost una dintre cele mai frumoase din viața sa, pentru că putea să dăruiască afecțiune și să primească, în schimb, zâmbete sincere. După această etapă, a fost și profesor de actorie, continuând să lucreze cu tineri talentați și să-i îndrume pe drumul scenei.

Cariera de actriță a Marinelei Chelaru

Consacrarea artistică a venit odată cu apariția sa în grupul de umor Vouă, care a făcut istorie în anii 90. Acolo, Marinela Chelaru a demonstrat un talent comic natural, o expresivitate aparte și o capacitate extraordinară de a improviza. Ulterior, a jucat în numeroase filme și seriale, precum Prea târziu, Sindromul Timișoara, Sarmale reci sau Un acoperiș deasupra capului.

De asemenea, rolul „Mariei” din serialul Baronii i-a adus un val nou de popularitate. Deși a avut o carieră prolifică, viața nu a fost blândă cu actrița. În ultimii ani, Marinela Chelaru a suferit mai multe probleme de sănătate – infarct, patru accidente vasculare cerebrale și o intervenție la inimă. Cu toate acestea, a rămas o fire optimistă și recunoscătoare, spunând adesea că se bucură că oamenii încă o recunosc și o apreciază.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Mariajul Marinelei Chelaru

De mai bine de patru decenii, Marinela Chelaru este căsătorită cu Adrian Cula, omul care i-a fost mereu sprijin și refugiu. Cei doi s-au cunoscut în tinerețe, la un cerc de muzică și literatură, și de atunci au rămas împreună, trecând prin toate încercările vieții. Actrița spunea adesea că secretul unei căsnicii de durată este respectul reciproc și umorul, elemente care nu au lipsit niciodată din relația lor. „Nu e nevoie de sacrificii mari ca să iubești. E nevoie doar de înțelegere și răbdare”, declara ea într-un interviu.

De ce nu a avut copii Marinela Chelaru

Unul dintre marile regrete ale Marinelei Chelaru a fost acela că nu a avut copii. Deși și-a dorit enorm, viața nu i-a oferit această bucurie. În interviuri, actrița a spus că nu a aflat niciodată un motiv medical clar pentru care nu a putut deveni mamă.

În schimb, și-a revărsat dragostea asupra copiilor pe care i-a educat de-a lungul carierei sale din învățământ și asupra celor pe care i-a îndrumat ca profesor de actorie. „Mi-au fost dragi toți copiii, poate de aceea Dumnezeu m-a trimis printre ei, chiar dacă nu am avut unul al meu”, spunea ea cu emoție.

Recomandări Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

Marinela Chelaru rămâne în amintirea publicului ca o femeie caldă, sinceră, plină de viață și cu un umor inconfundabil. O artistă care, în ciuda greutăților, nu și-a pierdut niciodată lumina din privire și dragostea față de oameni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE