Nicușor Dan și ai Mirabelei Grădinaru au o relație de 20 de ani, nu sunt căsătoriți, dar au împreună doi copii, pe Aheea, care are nouă ani, și pe Antim, care are trei ani. În ultima perioadă, părinții au lipsit mult de acasă. Campania lui Nicușor Dan a fost tot mai solicitantă, iar Mirabela Grădinaru l-a însoțit la interviuri și dezbateri, astfel că s-au bazat pe un ajutor.

Persoana care are grijă de copiii lui Nicușor Dan

Cu toate acestea, copiii nu au bonă: „Suntem în continuare noi patru, pentru că în momentul de față, dacă lipsește tatăl și eu i-aș „arunca” pe copii în brațele altcuiva, cred că ar fi o traumă pentru ei. Și atunci, încerc cât pot de mult să suplinesc absența tatălui”.

O tânără stă cu copiii lui Nicușor Dan și ai Mirabele Grădinaru când ei nu sunt acasă. „Într-adevăr, în serile în care a trebuit să-l susțin pe Nicușor la diferitele dezbateri, mă ajută o tânără domnișoară. Când m-am întors la serviciu, grădinița nu acoperea programul meu de lucru și atunci am apelat la o tânără (era studentă în acea perioadă), să o preia pe Aheea de la grădiniță și să mai stea cu ea încă o oră ca eu să ajung de la birou.

Dar, de când Aheea e la școală, nu prea a mai fost nevoie de implicarea nimănui. Noi, când am început colaborarea cu ea, i-am spus „Tu nu ești bonă, ești prietena Aheei. Și rugămintea mea este să o tratezi cum îți tratezi tu o prietenă de vârsta ta”. Și, da, este prietena Aheei, între timp a devenit și prietena lui Antim.

Bineînțeles că are job-ul ei, dar când am nevoie de ajutor, cum au fost acele seri, a venit cu mare drag și copiii s-au bucurat de prezența ei. Dar, altfel, nu am pe nimeni, chiar dacă asta înseamnă un efort suplimentar în ceea ce mă privește”, a explicat Mirabela Grădinaru, care refuză să își ia concediu în această perioadă aglomerată.

De ce Mirabela Grădinaru nu își ia concediu

Vrea în continuare un mediu normal pentru copiii ei. „M-a întrebat și mama de ce nu îmi iau concediu în perioada asta. Pentru că am nevoie ca ai noștri copii să crească într-o familie normală. Normalitate înseamnă că, da, avem obiectivele noastre, sunt anumite lucruri pe care noi le facem, dar nu renunțăm la responsabilitatea pe care o avem, pe care ne-am asumat-o.

Căci eu, când m-am întors la serviciu, mi-am luat un angajament. Nu le-am spus „Vedeți că în luna aprilie sau în luna mai o să-mi dau X zile de concediu”. Și atunci nu voi face asta. Pentru că noi suntem exemplu pentru ei.

Am fost cu ei la una dintre dezbateri, am stat 10 minute, undeva în spate (căci încercăm să-i ținem cât mai departe de tot ce înseamnă viața asta publică), apoi le-am zis că mergem acasă, că oricum am depășit ora de somn. Și mama era mirată că îi mai duc la școală și la grădiniță în perioada asta.

Da, îi duc la școală și la grădiniță, pentru că asta este viața lor. Niciun eveniment din viața adultului nu ar trebui să schimbe asta”, a mai declarat Mirabela Grădinaru pentru Totul despre mame.

