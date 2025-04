Suveraniștii se bucură, pro-europenii par nedumeriți

Politizarea hotărârii bizare luate de un judecător de la Curtea de Apel Ploiești nu a întârziat să apară, la scurt timp după mediatizarea dosarului. „Eu susțin revenirea la democrație, la ordinea constituțională și domnia legii: acestea toate înseamnă «turul2înapoi»”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook, pentru ca ulterior să menționeze că ori prin „PlanulA”, ori prin „PlanulB” îl vor pune pe „Călin Georgescu în fruntea țării”.

Lidera POT, Anamaria Gavrilă, care în această campanie îl susține pe Simion, a venit cu două mesaje scurte: i) „Sistemul e în sevraj, noi suntem în extaz!”; ii) „Nu vă atingeți de judecătorul Alexandru Vasile! (n.r. – cel care a dat hotărârea de la CA Ploiești”.

La cald a reacționat și Victor Ponta, care a subliniat că nu trebuiau anulate alegerile prezidențiale din 24 noiembrie. Apoi, Ponta a făcut o interpretare politică a situației, punctând că totul a fost pus la punct pentru că nici PSD, nici PNL nu aveau candidat în turul al doilea.

În schimb, din partea coaliției, reacțiile au fost de la lideri din garnitura a doua, nu de la Marcel Ciolacu (PSD) sau Cătălin Predoiu (PNL), ci nume ca Alina Gorghiu (fostă ministră a Justiției) sau Cristian Niculescu Țăgârlas (președintele Comisiei juridice din Senat), care au catalogat hotărârea Curții de Apel Ploiești drept un „act de diletantism judiciar care amenință credibilitatea justiției” sau „soluție aberantă”, care servește „propagandei izolaționiștilor” care cer turul doi cu Călin Georgescu și Elena Lasconi.

De altfel, Lasconi, care a intrat în finala prezidențială anulată anul trecut, a subliniat că hotărârea nu face decât să bulverseze scena politică. „E un haos ce se întâmplă, nu mai înțelege nimeni nimic (…) Turul 2 înapoi nu se mai poate. Această decizie nu face decât să bulverseze lumea”, a punctat Lasconi, într-un interviu pentru fanatik.ro.

Libertatea a discutat cu un sociolog și un politolog pe tema efectelor pe termen scurt, adică în vederea alegerilor, a ceea ce s-a întâmplat la Ploiești și urmările electorale.

„Evident, această tabără autodeclarată suveranistă e avantajată de tot scandalul, pentru că e susținută de o oarecare parte a Justiției, până acum de un judecător, dar vom vedea dacă vor mai exista decizii asemănătoare. Este susținută ideea că sistemul, statul prin forță, a luat o decizie contrară cetățenilor. Și e o decizie extrem de importantă”, a precizat sociologul Vladimir Ionaș pentru Libertatea.

Și politologul George Jiglău traduce hotărârea instanței ca mai mult un semnal politic pentru tabăra pro-Georgescu, care în prezent își împarte din voturi către Simion și Victor Ponta.

„E o mișcare sută la sută politică, pentru că juridic pare subțire demersul. În primul rând e o modalitate de a ține pe agenda acestei campanii electorale ceea ce s-a întâmplat în cealaltă campanie, din noiembrie-decembrie, și să reîncălzească această ciorbă a sloganului «Turul doi înapoi». De aici încolo servește celor care își doresc asta sau care știu în sufletul lor că nu se poate, dar pretind în fața electoratului că aceasta ar fi o variantă realistă, care s-ar putea întâmpla și merită efortul”, arată George Jiglău.

George Simion, beneficiarul deciziei controversate

De altfel, mai ales Simion e văzut drept candidatul care ar profita de întregul haos creat și menținerea caldă a temei reluării turului doi direct.

„Imboldul de susținere ar fi spre Simion în principal. Ponta e oarecum secundar. Miza mi se pare un scor cât mai mare pentru Simion și în turul întâi. Dacă intră cu un 10% în plus față de cel care e al doilea, oricare ar fi, în turul doi, șansele sale sunt altele. Pentru că noi am tot trăit cu ideea că Simion cu oricine ar intra în turul doi, în afară de varianta Ponta, l-ar bate pe Simion, așa că se rezolvă treaba. Însă situația nu e chiar așa. Pentru că dacă are peste 10% avans în primul tur, șansele sale cresc. E până la urmă și o chestiune care ține de moral la urne. Așadar, el e principalul beneficiar”, a subliniat politologul consultat de Libertatea.

Și Vladimir Ionaș e de părere că tot scandalul ar trebui să stârnească interesul și mai mult pentru aceste alegeri, însă nu e exclus să fie avantajați mai ales cei din tabăra izolaționistă.

„În mod normal, dacă oamenii sunt interesați de alegerile prezidențiale, așa cum declară, atunci ar trebui să fie un imbold pentru toată lumea și să vedem o prezență mai mare la urne. Dar nu e exclus, pe de o parte, să sperie electoratul care e orientat mai degrabă pro-occidental, pro-european, iar pe de altă parte să mobilizeze și electoratul pro-suveranist, care e acum pro George Simion și a fost pro Georgescu, arătându-le că există în statul român susținere și pentru ei. În mod normal o astfel decizie ar trebui să ducă la un interes mai mare pentru toată lumea, dar continui să cred că dezbaterile de săptămâna viitoare vor fi cele care vor avea cel mai mare impact”, spune Ionaș.

O nouă bătălie dintr-un război mai lung

Pe de altă parte, politologul George Jiglău nuanțează și susține că nu e deloc exclus să poate fi un pretext bun de accelerare a campaniei de formațiunile care se opun candidaților care s-au poziționat pro-Georgescu. „Pot să beneficieze și cei din tabăra cealaltă dacă sunt suficient de inteligenți electoral, să folosească acest episod pentru a arăta că pericolul taberei suveraniste, să zicem, e cât se poate de real și că pericolul de mobilizare, nu doar în online, e acolo.

Nu s-a terminat nimic odată cu decizia de anulare a alegerilor. E un «război» pe termen lung, care nu se va încheia nici odată cu rezultatul acestor alegeri, oricare ar fi rezultatul. Mesajul pentru tabăra cealaltă e vigilență maximă în continuare, să fim conștienți că suntem într-o situație pe termen lung, de contracarare a unor mișcări care se folosesc toxic de niște instituții ale statului, pe care încearcă să le hijack-uiască (n.r. – deturneze) pentru câștiguri politice. Și după cum ne-au arătat până acum, sunt destul de creativi”

Nu în ultimul rând, întrebat ce așteptări să avem privind prezența la alegerile din 4 mai, date fiind ultimele evenimente, sociologul Vladimir Ionaș a punctat că interesul nu este mai mare față de anul trecut, ci asemănător, iar prezența va fi tot în jur de 50%. La alegerile din 24 noiembrie prezența a fost de 52,56%.

