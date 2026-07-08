Activele totale ale sistemului bancar au urcat la 958 de miliarde de lei, iar capitalul social a ajuns la 32 de miliarde de lei, potrivit acelorași cifre.

Discuțiile despre ponderea capitalului autohton față de cel străin continuă să fie relevante, atât în România, cât și în alte economii.

În perioade de criză, dependența de grupuri financiare din alte țări a fost percepută ca o vulnerabilitate, motiv pentru care unele state au implementat strategii de creștere a capitalului național.

România nu face excepție, iar BNR a adoptat o politică discretă de diminuare a influenței capitalului străin în favoarea celui românesc.

Un exemplu notabil este scăderea treptată a ponderii activelor băncilor cu capital străin, care a trecut de la 80% în urmă cu un deceniu la 63,2% în 2025. Această reducere a fost influențată de intrarea unor sucursale noi, dar și de consolidarea sistemului bancar.

În contrast, băncile cu capital românesc, public și privat, au crescut până la aproape 40% din activele totale.

Înainte de criza financiară din 2008, băncile cu capital străin controlau 88,2% din activele sistemului bancar românesc, în timp ce cele cu capital autohton aveau doar 11,8%, mai arată datele BNR.

Astăzi, grupuri financiare din Austria, Italia, Franța și Olanda rămân principalii jucători străini, deținând cea mai mare parte a activelor.

Totuși, dacă analizăm capitalul propriu al băncilor, situația este inversată: băncile cu capital românesc au ajuns să dețină 57,4% din capitalul sistemului bancar, în timp ce cele cu capital străin controlează 42,6%.

Această schimbare reflectă o tendință susținută de BNR de a încuraja creșterea capitalului autohton. În perspectivă, ascensiunea activelor bancare în România este susținută de intensificarea creditării, ceea ce consolidează poziția sistemului bancar autohton.