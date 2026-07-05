Timp de ani de zile, numele Musk a fost asociat cu rachete reutilizabile, mașini electrice, inteligență artificială și unele dintre cele mai ambițioase proiecte de afaceri din lume. Însă, dincolo de notorietatea lui Elon Musk, fratele său Kimbal și-a construit o carieră remarcabilă, mult mai discretă, scrie Forbes.

Kimbal James Musk s-a născut în 1972, la Pretoria, în Africa de Sud, într-o familie în care interesul pentru afaceri și curiozitatea intelectuală au fost puternic încurajate.

Alături de Elon, a avut o copilărie marcată de pasiunea pentru informatică și spiritul antreprenorial, elemente care aveau să influențeze cariera ambilor frați.

După mutarea familiei în America de Nord, cei doi au început să lucreze împreună la proiecte de afaceri. Primul lor succes important a fost Zip2, o platformă de ghiduri urbane și servicii digitale destinată ziarelor.

Vânzarea companiei Zip2 către Compaq, în 1999, a reprezentat primul mare succes financiar al fraților Musk și le-a oferit capitalul necesar pentru a investi în proiecte noi.

Kimbal Musk are o avere estimată la 1,6 miliarde de dolari, rezultat al investițiilor în unele dintre cele mai valoroase companii din lume, dar și al propriului parcurs în domeniul restaurantelor, alimentației sustenabile și antreprenoriatului.

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