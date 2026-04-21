Cine sunt copii care nu au mai apucat să crească

În spatele fotografiei sunt vieți frânte mult prea devreme. Copiii aveau între 3 și 11 ani.

  • Jayla Elkins avea doar 3 ani.
  • Layla Pugh avea 7 ani.
  • Khedarrion Snow avea 6 ani.
  • Kayla Pugh avea 6 ani.
  • Shayla Elkins avea 5 ani.
  • Sariahh Snow avea 11 ani.
  • Braylon Snow avea 5 ani.

Al optulea copil, MarKaydon Pugh, avea 10 ani și era vărul lor. A fost și el împușcat mortal în atac.

Ei sunt cei 8 copii uciși de tată. Fotografia care a îndurerat o lume întreagă
Opt copii, cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani, au fost uciși în dimineața zilei 19 aprilie 2026, într-un atac armat în masă, în Shreveport, Louisiana, SUA. Foto: Facebook

Tatăl lui MarKaydon a scris un mesaj care a emoționat mii de oameni: „Băiatul meu… Dumnezeu să te odihnească. Tata o să-ți simtă lipsa enorm”. În același mesaj, bărbatul a adăugat: „Te iubesc, nimic nu va schimba asta. Veghează asupra noastră de acolo de sus”.

Durerea familiei este cu atât mai mare cu cât MarKaydon era singurul lor copil.

Rudele și vecinii spun că cei mici erau copii „fericiți”, care se jucau în curte și mergeau la școală ca orice alți copii. O rudă a mamei a povestit că îi vedea adesea duminica dimineața, când mergea la biserică.

„Erau mereu în curte, jucându-se. Erau copii plini de viață”, a spus aceasta.

Fotografia făcută de Paște care a devenit simbolul tragediei

Imaginea a fost realizată în ziua de Paște, cu doar două săptămâni înainte de atac. Copiii apar liniștiți, apropiați, într-un moment de familie aparent obișnuit. Această fotografie este acum distribuită în toată lumea ca simbol al tragediei și al unei întrebări fără răspuns: cum s-a ajuns aici?

Atacul a avut loc duminică dimineață, în două locuințe din Shreveport, potrivit Associated Press. Totul a început în jurul orei 5:55, când poliția a primit un apel de urgență. În câteva minute, autoritățile au aflat că mai multe persoane au fost împușcate într-o casă de pe West 79th Street.

La scurt timp, un al doilea apel anunța un nou atac într-o locuință aflată la câteva străzi distanță. În total, opt copii au fost uciși. Alte două femei, mama copiilor și partenera bărbatului, au fost împușcate și se află în stare critică.

Mana unei femei cu o lumanre, care aprinde o alta lumanare, la locul atacului armat în masă, duminică, 19 aprilie 2026, în Shreveport, Louisiana.

Potrivit anchetatorilor, atacatorul a fugit apoi, a furat o mașină și a fost urmărit de poliție. A murit la scurt timp după intervenția forțelor de ordine, însă nu este clar dacă a fost împușcat de polițiști sau s-a sinucis.

Atacul armat din Louisiana, o tragedie fără explicații clare

Autoritățile nu au stabilit încă un motiv clar al atacului. Membrii familiei spun că bărbatul era în proces de separare de soția sa și existau tensiuni între ei. Se știe că în trecut fusese condamnat pentru folosirea ilegală a unei arme și că nu ar fi avut voie să dețină una. De asemenea, fusese membru al Gărzii Naționale din Louisiana. Cu doar câteva luni înainte de tragedie, se internase voluntar într-un spital pentru veterani.

Masacrul este considerat cel mai sângeros atac armat din SUA din ultimii doi ani. În cartierul Cedar Grove au apărut rapid locuri de comemorare, unde oamenii au adus flori, jucării și lumânări. Comunitatea încearcă acum să înțeleagă ce s-a întâmplat.

Pentru mulți, fotografia făcută de Paște rămâne imaginea care spune povestea a opt copii, care zâmbeau fericiți, fără să știe că acelea vor fi ultimele lor zile împreună.

