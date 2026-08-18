Cum a cumpărat numele „Lidl” cu 1.000 de mărci

Născut la 24 septembrie 1939 în Heilbronn, Dieter Schwarz a fost singurul fiu al comerciantului Josef Schwarz, care se alăturase în 1930 afacerii cu fructe și legume Lidl & Co. După terminarea liceului, Dieter a făcut ucenicia în firma tatălui său, iar în 1963, la doar 24 de ani, a preluat conducerea operativă.

În 1968, familia a deschis primul supermarket numit Handelshof. Când s-a pus problema extinderii pe segmentul de discount, fondatorul a vrut să evite denumirea „Schwarz-Markt”, care în limba germană sună similar cu „piața neagră”.

Pentru a găsi un nume potrivit, el l-a contactat pe pictorul local Ludwig Lidl, ruda unui fost asociat, de la care a cumpărat drepturile asupra numelui pentru suma de aproximativ 1.000 de mărci germane.

După moartea tatălui său în 1977, Dieter Schwarz a preluat controlul total al rețelei care număra deja 30 de magazine.

În 1984 a lansat primul hipermarket Kaufland la Neckarsulm, iar după reunificarea Germaniei din 1990 și extinderea din anii ’90 în Franța, Italia sau Cehia, grupul s-a transformat într-o forță globală.

Al treilea retailer din lume și o avere de 58 de miliarde de euro

Grupul Schwarz este astăzi al treilea cel mai mare retailer alimentar din lume, fiind depășit doar de giganții americani Walmart și Costco. Cu aproximativ 595.000 de angajați la nivel global, concernul a raportat vânzări de 175,4 miliarde de euro în anul 2024.

Averea netă a lui Dieter Schwarz este estimată de revista Forbes la aproximativ 58 de miliarde de euro, plasându-l pe primul loc în topul celor mai bogați germani și în primele 30 de poziții la nivel mondial.

Amenințările cu răpirea și retragerea definitivă din viața publică

La sfârșitul anilor ’90, miliardarul s-a retras din activitatea zilnică a companiei, predând atribuțiile operaționale unor oameni de încredere, printre care s-a numărat și Klaus Gehrig.

Decizia de a trăi departe de reflectoare a fost influențată direct de valul de răpiri care viza familiile marilor oameni de afaceri din Germania în anii ’70 și ’80, când cele două fiice ale sale, Regine și Monika, au fost vizate de amenințări.

Astăzi, omul de afaceri duce o viață retrasă în orașul natal Heilbronn alături de soția sa, Franziska, cu care este căsătorit din 1963.

Prin intermediul Fundației Dieter Schwarz, el direcționează fonduri masive către educație și cercetare, finanțând Campusul Educațional din Heilbronn și parteneriate strategice cu universități de elită precum ETH Zurich și Universitatea Tehnică din München în domeniul inteligenței artificiale și al digitalizării.

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