Conform Pentagonului, femeia-soldat care se afla la bord se numea Rebecca M. Lobach și avea 28 de ani. Originară din Durham, Carolina de Nord, Rebecca M. Lobach a intrat în armata SUA în 2018 și a devenit ofițer de aviație în iulie 2019, în primul mandat al președintelui republican Donald Trump. De atunci, ea a avansat până la gradul de căpitan și a primit numeroase distincții. A fost repartizată în Batalionul 12 de Aviație de la Fort Belvoir, Virginia, după ce a lucrat la Casa Albă sub conducerea președintelui democrat Joe Biden.

Căpitanul Lobach a lucrat la Casa Albă ca „asistentă socială” și l-a escortat pe Ralph Lauren, pe 5 ianuarie, când a primit Medalia Prezidențială a Libertății. Cu 450 de ore de zbor, ea a devenit copilot după ce și-a obținut certificarea sub conducerea „celor mai experimentați piloți” din batalionul ei.

Într-un comunicat, familia Rebeccăi M. Lobach se declară „devastată”: „A fost o războinică și nu a ezitat să își apere țara în luptă”.

„Rebecca a fost genială, curajoasă, un pilot talentat”, o omagiază amicul său Davis Winkie, reporter la USA Today.

Im heartbroken to share that my friend Capt. Rebecca Lobach died in Wednesday evenings crash near DCs National Airport.



Rebecca was brilliant and fearless, a talented pilot and a PT stud. We trained and commissioned together from @UNCArmyROTC, and we had a lot of fun along… pic.twitter.com/ZaKgWssdSI