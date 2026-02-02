Testamentul a fost întocmit pe 8 august 2019, cu doar două zile înainte ca Jeffrey Epstein, condamnat pentru pedofilie și trafic de persoane în scopuri sexuale, să fie găsit mort în celula sa din New York.

Epstein a plănuit să-și lase averea pentru 44 de beneficiari, cea mai mare parte revenindu-i unei femei cunoscute ca „Inspectoarea”, relatează Marca.

O moștenitoare misterioasă

Conform modificării de testament, „Inspectoarea” urma să primească 50 de milioane de dolari, precum și insul privată, Little Saint James, cunoscută ca „insula orgiilor”, „insula pedofiliei” sau „insula ororilor”. Femeia ar mai fi moștenit un apartament lângă Arcul de Triumf din Paris, o proprietate în Palm Beach și o casă în Upper East Side din Manhattan (New York), precum și un inel cu un diamant de 33 de carate „destinat căsătoriei”.

Femeia respectivă este originară din Belarus și se numește Karina Șuliak. Ea s-a mutat în Statele Unite în 2009 și a început relația cu Epstein începând cu 2010, pe când avea 20 de ani, iar el – 57 de ani. A fost supranumită „Inspectoarea” din cauza monitorizării obsesive a activităților lui Epstein.

Relația dintre Șuliak și Epstein a devenit publică abia la câteva luni după moartea acestuia din urmă. Se pare că Șuliak a fost ultima iubită a finanțistului și ultima persoană care a vorbit cu acesta la telefon înainte de moartea sa în închisoare survenită probabil în urma unei sinucideri.

În 2013, Karina Șuliak s-ar fi căsătorit cu Jennifer Kalin, o altă asociată de lungă durată a lui Jeffrey Epstein, pentru a obține cetățenia americană, scrie Times Now.

Karina Șuliak, o persoană-cheie pentru Epstein din 2010 încoace

Jurnalistul belarus Dmitri Galko, care locuiește în prezent în Ucraina, a publicat rezultatele propriei investigații privind relația dintre Șuliak și Epstein. Conform descoperirilor sale, Karina Șuliak a fost o figură-cheie în viața finanțatorului, iar ultima convorbire telefonică a lui Epstein înainte de moartea sa a fost înregistrată din Belarus, relatează Divo Gliad.

Potrivit lui Galko, Șuliak a fost o verigă centrală în rețeaua est-europeană a lui Epstein. Ea se ocupa de logistică și recruta femei care au fost folosite ulterior pentru a stabili contacte informale sau pentru a șantaja membri influenți ai elitei americane.

Ancheta indică legături între Jeffrey Epstein și serviciile secrete rusești, precum și posibile întâlniri între defunctul finanțist și liderul de la Kremlin Vladimir Putin. Documentele divulgate public arată că Epstein a comunicat cu Serghei Beliakov, un absolvent al Academiei FSB promovat rapid până în funcția de viceministru al economiei și apoi ca organizator al Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, folosit de serviciile secrete rusești pentru a recruta oameni de afaceri din străinătate.

Locuința din Minsk și posibile legături cu KGB-ul belarus

Jurnalistul belarus a descoperit unde anume locuiește familia Katerinei Șuliak, și anume într-o clădire din Minsk destinată exclusiv pentru oficiali guvernamentali, spioni și directori de întreprinderi.

Mama Katerinei este o doctoriță care ar fi implicată în aparatul de represiune al regimului condus de Aleksandr Lukașenko. Ea este acuzată de faptul că refuză să acorde concedii medicale celor care se opun dictatorului din Belarus.

În ceea ce privește tatăl Karinei, Dmitri Galko suspectează că, având în vedere în loialitatea față de regim și nivelul de trai, acesta ar putea avea legături cu KGB-ul din Belarus sau alte agenții de securitate.

În opinia lui Galko, cazul Șuliak amintește de cel a unei alte femei din Belarus, Nastia Rîbka, care s-a aflat, de asemenea, în epicentrul unui scandal internațional implicând oligarhi ruși și politicieni americani.

