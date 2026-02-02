Moșteniri planificate pentru apropiați

Testamentul a fost întocmit pe 8 august 2019, cu doar două zile înainte ca miliardarul condamnat pentru trafic de persoane în scopuri sexuale să fie găsit mort în celula sa din New York. Epstein, care avea o avere estimată la 288 de milioane de dolari, plănuia să o împartă între cel puțin 44 de beneficiari. Documentul a fost semnat de avocatul său, Darren Indick, la opt zile după decesul controversat al lui Epstein.

Conform testamentului, Epstein dorea ca Shuliak, o stomatologă originară din Belarus, să primească o moștenire substanțială. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ opt până la zece ani. Într-o notă scrisă de mână, Epstein a menționat că inelul de 33 de carate era „destinat căsătoriei”. De asemenea, el intenționa să lase moștenire alte proprietăți de lux, inclusiv Zorro Ranch din New Mexico, reședința sa din Paris și o proprietate din Florida.

Alți beneficiari enumerați în testament includ avocatul său, care urma să primească 50 de milioane de dolari, contabilul Richard Kahn cu 25 de milioane de dolari, asociata sa de lungă durată Ghislaine Maxwell, căreia îi erau destinați 10 milioane de dolari, precum și fratele său Mark Epstein și pilotul Larry Visoski, fiecare primind aceeași sumă.

Averea redirecționată către despăgubiri

Deși în testament erau incluse sume semnificative pentru mai mulți beneficiari, mare parte din averea lui Epstein a fost transferată către un trust special. Această entitate a fost utilizată ulterior pentru a oferi despăgubiri victimelor sale, dar și pentru a acoperi taxe și onorarii legale. Din cele 288 de milioane de dolari pe care Epstein le deținea, doar 127 de milioane mai rămăseseră până în 2026, potrivit celor mai recente rapoarte financiare.

Ultimele zile ale lui Epstein

Karina Shuliak a fost ultima persoană care a vorbit cu Epstein la telefon înainte ca acesta să se sinucidă în celula sa. Ea l-a vizitat în persoană la Centrul Corecțional Metropolitan cu 11 zile înainte de decesul său.

Shuliak, care a ajuns în SUA în 2009 din Minsk, Belarus, ar fi fost sprijinită financiar de Epstein, acesta acoperind costurile tratamentului medical al mamei sale și contribuind la achiziționarea unei locuințe de lux pentru părinții ei din capitala belarusă. Relația cu Epstein i-a adus porecla de „Inspectorul”, din cauza presupuselor episoade în care l-ar fi supravegheat în mod obsesiv.

Documente compromițătoare și demisia unui oficial slovac

Concomitent cu dezvăluirile legate de moștenirea lui Epstein, Departamentul de Justiție al SUA a publicat un nou lot masiv de documente din dosarele referitoare la miliardar, conținând peste trei milioane de pagini, 2.000 de videoclipuri și 180.000 de fotografii. Printre acestea se numără și imagini controversate cu Prințul Andrew al Marii Britanii în situații stânjenitoare, potrivit procurorului adjunct Tod Blanche.

Într-un alt caz conex, fostul ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčak, și-a anunțat demisia din funcția de consilier al prim-ministrului slovac Robert Fitz. Decizia sa vine după ce au fost publicate comunicări care arată legături între el și Epstein, potrivit presei slovace.

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa rețelei CBS și a prezentatorului Trevor Noah, după ce acesta din urmă a făcut o serie de afirmații referitoare la legăturile președintelui cu Jeffrey Epstein în timpul galei premiilor Grammy. Trump a catalogat evenimentul drept „de nevizionat” și a negat categoric că ar fi pus vreodată piciorul pe proprietatea privată a controversatului miliardar.

O serie recentă de documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite dezvăluie detalii despre schimbul de e-mailuri dintre Melania Trump, actuala primă doamnă a SUA, și Ghislaine Maxwell, colaboratoarea apropiată a lui Jeffrey Epstein.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„E o ‘blasfemie’! E o mârlănie publică...". Artistul nostru a avut cea mai dură reacție privind prezența Andreei Bălan în juriu. Nimeni nu se aștepta să audă așa ceva în showbiz-ul românesc
Viva.ro
„E o ‘blasfemie’! E o mârlănie publică...". Artistul nostru a avut cea mai dură reacție privind prezența Andreei Bălan în juriu. Nimeni nu se aștepta să audă așa ceva în showbiz-ul românesc
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
GSP.RO
Martor la marea tragedie din viața lui Dumitru Dragomir: „Veniți! Veniți! Mi-a murit fiul!” + „Era un băiat pâinea lui Dumnezeu”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai deșteaptă femeie din zodiac, da, ea e! Toți o admiră. Toți o ascultă. Genială, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Vezi dacă ești pe listă
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Șoferii români pot primi amenzi uriașe dacă fac acest lucru
Știri România 11:16
Șoferii români pot primi amenzi uriașe dacă fac acest lucru
Apă gratuită în aeroport. Ce se schimbă pentru pasagerii din Otopeni și Băneasa
Știri România 11:08
Apă gratuită în aeroport. Ce se schimbă pentru pasagerii din Otopeni și Băneasa
Parteneri
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Adevarul.ro
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la Grammy 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Cine este Ertan Saban, actorul care vrea să cucerească publicul din România. Apare la Kanal D, în locul serialului „Fata de la fereastră”
Stiri Mondene 11:10
Cine este Ertan Saban, actorul care vrea să cucerească publicul din România. Apare la Kanal D, în locul serialului „Fata de la fereastră”
Topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Grammy 2026. De la artista care a apărut cu rochia „suspendată de sâni” până la apariția lui Lady Gaga
Stiri Mondene 11:02
Topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Grammy 2026. De la artista care a apărut cu rochia „suspendată de sâni” până la apariția lui Lady Gaga
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
ObservatorNews.ro
"Buni, mă teroriza, mă înjura, mă bătea". Adolescentul criminal a plănuit uciderea lui Mario în detaliu
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Libertateapentrufemei.ro
A tăcut cât a tăcut, dar acum Andi Moisescu a spus multe despre divorț și copiii lui: “Sunt liniștit, sunt împăcat”. Ce relație are cu băieții lui adolescenți, după despărțirea de mama lor, Olivia Steer!
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
GSP.ro
Novak Djokovic, după prima finală pierdută la Australian Open: „Am încredere mereu că pot câștiga, dar nu m-am așteptat, e o diferență”
Parteneri
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax.ro
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Politică 01 feb.
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Politică 01 feb.
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
Fanatik.ro
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online