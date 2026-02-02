Moșteniri planificate pentru apropiați

Testamentul a fost întocmit pe 8 august 2019, cu doar două zile înainte ca miliardarul condamnat pentru trafic de persoane în scopuri sexuale să fie găsit mort în celula sa din New York. Epstein, care avea o avere estimată la 288 de milioane de dolari, plănuia să o împartă între cel puțin 44 de beneficiari. Documentul a fost semnat de avocatul său, Darren Indick, la opt zile după decesul controversat al lui Epstein.

Conform testamentului, Epstein dorea ca Shuliak, o stomatologă originară din Belarus, să primească o moștenire substanțială. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ opt până la zece ani. Într-o notă scrisă de mână, Epstein a menționat că inelul de 33 de carate era „destinat căsătoriei”. De asemenea, el intenționa să lase moștenire alte proprietăți de lux, inclusiv Zorro Ranch din New Mexico, reședința sa din Paris și o proprietate din Florida.

Alți beneficiari enumerați în testament includ avocatul său, care urma să primească 50 de milioane de dolari, contabilul Richard Kahn cu 25 de milioane de dolari, asociata sa de lungă durată Ghislaine Maxwell, căreia îi erau destinați 10 milioane de dolari, precum și fratele său Mark Epstein și pilotul Larry Visoski, fiecare primind aceeași sumă.

Averea redirecționată către despăgubiri

Deși în testament erau incluse sume semnificative pentru mai mulți beneficiari, mare parte din averea lui Epstein a fost transferată către un trust special. Această entitate a fost utilizată ulterior pentru a oferi despăgubiri victimelor sale, dar și pentru a acoperi taxe și onorarii legale. Din cele 288 de milioane de dolari pe care Epstein le deținea, doar 127 de milioane mai rămăseseră până în 2026, potrivit celor mai recente rapoarte financiare.

Ultimele zile ale lui Epstein

Karina Shuliak a fost ultima persoană care a vorbit cu Epstein la telefon înainte ca acesta să se sinucidă în celula sa. Ea l-a vizitat în persoană la Centrul Corecțional Metropolitan cu 11 zile înainte de decesul său.

Shuliak, care a ajuns în SUA în 2009 din Minsk, Belarus, ar fi fost sprijinită financiar de Epstein, acesta acoperind costurile tratamentului medical al mamei sale și contribuind la achiziționarea unei locuințe de lux pentru părinții ei din capitala belarusă. Relația cu Epstein i-a adus porecla de „Inspectorul”, din cauza presupuselor episoade în care l-ar fi supravegheat în mod obsesiv.

Documente compromițătoare și demisia unui oficial slovac

Concomitent cu dezvăluirile legate de moștenirea lui Epstein, Departamentul de Justiție al SUA a publicat un nou lot masiv de documente din dosarele referitoare la miliardar, conținând peste trei milioane de pagini, 2.000 de videoclipuri și 180.000 de fotografii. Printre acestea se numără și imagini controversate cu Prințul Andrew al Marii Britanii în situații stânjenitoare, potrivit procurorului adjunct Tod Blanche.

Într-un alt caz conex, fostul ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčak, și-a anunțat demisia din funcția de consilier al prim-ministrului slovac Robert Fitz. Decizia sa vine după ce au fost publicate comunicări care arată legături între el și Epstein, potrivit presei slovace.

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa rețelei CBS și a prezentatorului Trevor Noah, după ce acesta din urmă a făcut o serie de afirmații referitoare la legăturile președintelui cu Jeffrey Epstein în timpul galei premiilor Grammy. Trump a catalogat evenimentul drept „de nevizionat” și a negat categoric că ar fi pus vreodată piciorul pe proprietatea privată a controversatului miliardar.

O serie recentă de documente publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite dezvăluie detalii despre schimbul de e-mailuri dintre Melania Trump, actuala primă doamnă a SUA, și Ghislaine Maxwell, colaboratoarea apropiată a lui Jeffrey Epstein.

