„Maria Corina Machado este unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civic din America Latină din ultima perioadă”, a declarat președintele comitetului Nobel norvegian, Jørgen Watne Frydnes, la Oslo.

„A refuzat să tacă și să facă un pas înapoi în ciuda amenințărilor și pericolului. María Corina Machado a îndeplinit toate cele 3 puncte cerute pentru acest premiu”, s-a spus la ceremonia de anunțare a câștigătorului.

Machado a fost inclusă în 2018 în lista BBC 100 Women, iar în 2025, revista Time a numit-o una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume.

Cine este María Corina Machado Parisca

María Corina Machado Parisca (n. 7 octombrie 1967) este politiciană și ingineră din Venezuela, lideră a opoziției în prezent și fost membru al Adunării Naționale între 2011 și 2014.

Machado a intrat în politică în 2002, fondând și conducând alături de Alejandro Plaz organizația de monitorizare a votului Súmate. Ea este, de asemenea, coordonatoarea națională a partidului politic Vente Venezuela. Guvernul lui Nicolás Maduro i-a interzis să părăsească țara, Machado fiind considerată una dintre figurile principale ale opoziției venezuelene.

Machado a candidat la alegerile prezidențiale din Venezuela din 2012, pierzând în fața lui Henrique Capriles în cadrul primarelor opoziției. În timpul protestelor din 2014, a fost una dintre figurile principale în organizarea demonstrațiilor împotriva guvernului Maduro.

În 2019, în contextul crizei prezidențiale, ea a anunțat că va lansa o nouă candidatură prezidențială dacă președintele interimar disputat Juan Guaidó ar fi reușit să organizeze alegeri, însă planul nu s-a concretizat.

Sub amenințarea constantă a regimului Maduro

În 2023, María Corina Machado a fost precandidată pentru Vente Venezuela în alegerile primare ale Platformei Unitare, însă la 30 iunie 2023 a fost descalificată timp de 15 ani de către Curtea de Conturi a Venezuelei. Descalificarea ei a fost confirmată în ianuarie 2024 de Curtea Supremă de Justiție a Venezuelei.

După câștigarea alegerilor primare, Machado a fost declarată candidatul opoziției pentru alegerile prezidențiale din 2024, însă pe 22 martie 2024 a fost înlocuită de Corina Yoris. Yoris a fost împiedicată să se înregistreze ca și candidat, fiind temporar înlocuită de Edmundo González Urrutia.

La 1 august 2024, Machado a publicat o scrisoare în The Wall Street Journal, afirmând că s-a ascuns „de frica pentru viața mea, libertatea mea și a concetățenilor mei, din cauza dictaturii lui Nicolás Maduro”. Această măsură reflectă situația politică tensionată și pericolul resimțit de liderii opoziției în Venezuela.

Donald Trump a cerut insistent premiul

Premiul Nobel pentru Pace rămâne o ţintă îndepărtată pentru Donald Trump, deşi fostul preşedinte american a primit nominalizări de profil înalt şi a avut numeroase acțiuni majore în politica externă.

Donald Trump a declarat recent că Statele Unite ar fi „insultate” dacă el nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta este doar una dintre multele declarații prin care președintele american cere insistent acest „trofeu” – o idee apărută în primul său mandat la Casa Albă și devenită o obsesie în cel de-al doilea mandat, care a început pe 20 ianuarie 2025, comentează AFP.

„Orice aș face, nu voi primi premiul Nobel”, s-a plâns el în iunie pe rețeaua sa Truth Social. În februarie, în prezența lui Benjamin Netanyahu, președintele american a declarat: „Îl merit, dar nu mi-l vor acorda niciodată”.

„Dacă m-aș fi numit Obama, aș fi primit Premiul Nobel în zece secunde”, a susținut Trump în octombrie 2024.

Alți trei președinți americani au fost onorați cu Premiul Nobel pentru Pace: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson și Jimmy Carter. Premiul a fost obținut și de fostul secretar de stat și consilier pe probleme de securitate națională Henry Kissinger, în 1973. Alegerea fostului secretar de stat, considerat în multe țări ca fiind întruchiparea brutalității și cinismului diplomatic, a fost de asemenea foarte criticată.

Premiile Nobel, considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume, recompensează realizări remarcabile în domenii precum medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.

