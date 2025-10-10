„Maria Corina Machado este unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civic din America Latină din ultima perioadă”, a declarat președintele comitetului Nobel norvegian, Jørgen Watne Frydnes, la Oslo.

„A refuzat să tacă și să facă un pas înapoi în ciuda amenințărilor și pericolului. María Corina Machado a îndeplinit toate cele 3 puncte cerute pentru acest premiu”, s-a spus la ceremonia de anunțare a câștigătorului.

Machado a fost inclusă în 2018 în lista BBC 100 Women, iar în 2025, revista Time a numit-o una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume.

Cine este María Corina Machado Parisca

María Corina Machado Parisca (n. 7 octombrie 1967) este politiciană și ingineră din Venezuela, lideră a opoziției în prezent și fost membru al Adunării Naționale între 2011 și 2014.

Machado a intrat în politică în 2002, fondând și conducând alături de Alejandro Plaz organizația de monitorizare a votului Súmate. Ea este, de asemenea, coordonatoarea națională a partidului politic Vente Venezuela și a fost inclusă în 2018 în lista BBC 100 Women, iar în 2025, revista Time a numit-o una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume. Guvernul lui Nicolás Maduro i-a interzis să părăsească țara, Machado fiind considerată una dintre figurile principale ale opoziției venezuelene.

Laura Codruța Kövesi a povestit cum a fost capturată cea mai mare cantitate de containere cu marfă de contrabandă din istoria UE. Mecanismele prin care mafia chineză inundă Europa fără să achite taxe
Recomandări
Laura Codruța Kövesi a povestit cum a fost capturată cea mai mare cantitate de containere cu marfă de contrabandă din istoria UE. Mecanismele prin care mafia chineză inundă Europa fără să achite taxe

Machado a candidat la alegerile prezidențiale din Venezuela din 2012, pierzând în fața lui Henrique Capriles în cadrul primarelor opoziției. În timpul protestelor din 2014, a fost una dintre figurile principale în organizarea demonstrațiilor împotriva guvernului Maduro.

În 2019, în contextul crizei prezidențiale, ea a anunțat că va lansa o nouă candidatură prezidențială dacă președintele interimar disputat Juan Guaidó ar fi reușit să organizeze alegeri, însă planul nu s-a concretizat.

Sub amenințarea constantă a regimului Maduro

În 2023, María Corina Machado a fost precandidată pentru Vente Venezuela în alegerile primare ale Platformei Unitare, însă la 30 iunie 2023 a fost descalificată timp de 15 ani de către Curtea de Conturi a Venezuelei. Descalificarea ei a fost confirmată în ianuarie 2024 de Curtea Supremă de Justiție a Venezuelei.

După câștigarea alegerilor primare, Machado a fost declarată candidatul opoziției pentru alegerile prezidențiale din 2024, însă pe 22 martie 2024 a fost înlocuită de Corina Yoris. Yoris a fost împiedicată să se înregistreze ca și candidat, fiind temporar înlocuită de Edmundo González Urrutia.

La 1 august 2024, Machado a publicat o scrisoare în The Wall Street Journal, afirmând că s-a ascuns „de frica pentru viața mea, libertatea mea și a concetățenilor mei, din cauza dictaturii lui Nicolás Maduro”. Această măsură reflectă situația politică tensionată și pericolul resimțit de liderii opoziției în Venezuela.

Donald Trump a cerut insistent premiul

Premiul Nobel pentru Pace rămâne o ţintă îndepărtată pentru Donald Trump, deşi fostul preşedinte american a primit nominalizări de profil înalt şi a avut numeroase acțiuni majore în politica externă.

Donald Trump a declarat recent că Statele Unite ar fi „insultate” dacă el nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace. Aceasta este doar una dintre multele declarații prin care președintele american cere insistent acest „trofeu” – o idee apărută în primul său mandat la Casa Albă și devenită o obsesie în cel de-al doilea mandat, care a început pe 20 ianuarie 2025, comentează AFP.

„Orice aș face, nu voi primi premiul Nobel”, s-a plâns el în iunie pe rețeaua sa Truth Social. În februarie, în prezența lui Benjamin Netanyahu, președintele american a declarat: „Îl merit, dar nu mi-l vor acorda niciodată”.

„Dacă m-aș fi numit Obama, aș fi primit Premiul Nobel în zece secunde”, a susținut Trump în octombrie 2024.

Alți trei președinți americani au fost onorați cu Premiul Nobel pentru Pace: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson și Jimmy Carter. Premiul a fost obținut și de fostul secretar de stat și consilier pe probleme de securitate națională Henry Kissinger, în 1973. Alegerea fostului secretar de stat, considerat în multe țări ca fiind întruchiparea brutalității și cinismului diplomatic, a fost de asemenea foarte criticată.

Premiile Nobel, considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume, recompensează realizări remarcabile în domenii precum medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Unica.ro
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Ce cred românii despre noul logo al Poștei Române: „O cacofonie vizuală”. Rebrandingul a costat 48.000 de euro
Știri România 12:31
Ce cred românii despre noul logo al Poștei Române: „O cacofonie vizuală”. Rebrandingul a costat 48.000 de euro
MAI bagă 2.000.000 de euro pentru a promova cartea electronică de identitate. Firmele care au câștigat licitația
Știri România 11:29
MAI bagă 2.000.000 de euro pentru a promova cartea electronică de identitate. Firmele care au câștigat licitația
Parteneri
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Adevarul.ro
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț Radu, debuturile lui Eissat și Ciubotaru și revenirea lui Ianis Hagi
Fanatik.ro
Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț Radu, debuturile lui Eissat și Ciubotaru și revenirea lui Ianis Hagi
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Elle.ro
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce a fost criticată pentru apariția la Pro TV cu „barba ascuțită”: „Eu mă simt frumoasă”. Își va face o nouă operație estetică
Stiri Mondene 12:19
Bianca Drăgușanu a răbufnit după ce a fost criticată pentru apariția la Pro TV cu „barba ascuțită”: „Eu mă simt frumoasă”. Își va face o nouă operație estetică
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, din nou la Asia Express. Cum au reacționat concurenții când i-au văzut
Stiri Mondene 12:03
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, din nou la Asia Express. Cum au reacționat concurenții când i-au văzut
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
ObservatorNews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Mediafax.ro
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
StirileKanalD.ro
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Ce este atonia uterină, afecțiunea din cauza căreia a murit Mădălina. Tânăra polițistă de 29 de ani s-a stins din viață imediat după ce a născut natural
KanalD.ro
Ce este atonia uterină, afecțiunea din cauza căreia a murit Mădălina. Tânăra polițistă de 29 de ani s-a stins din viață imediat după ce a născut natural

Politic

Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Politică 09 oct.
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Decizia lui Mircea Lucescu: pleacă de la naționala României sau stă și la barajul de calificare la CM 2026? “Îi place să se alinte mult!”
Fanatik.ro
Decizia lui Mircea Lucescu: pleacă de la naționala României sau stă și la barajul de calificare la CM 2026? “Îi place să se alinte mult!”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită