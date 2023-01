Cine este Matteo Messina Denaro, ultimul „naș” mafiot arestat azi la Palermo. E acuzat că a răpit un copil, care a fost ucis și dizolvat în acid

Matteo Messina Denaro, considerat a fi ultimul „naș” al mafiei siciliene și unul dintre cei mai căutați infractori din lume, a fost arestat luni la Palermo după 30 de ani de fugă. Arestarea liderului mafiot, în interiorul unei unități sanitare din Palermo, unde se afla pentru tratament, a fost salutată de toți politicienii italieni.

Cunoscut sub poreclele „U Siccu” (cel slab) și „Diabolik”, șeful Cosa Nostra a fost timp de treizeci de ani în capul listei fugarilor italieni și unul dintre cei mai mari și mai periculoși oameni căutați de poliție din lume.

Messina Denaro s-a născut la Castelvetrano, în provincia Trapani, în 1962, și este fiul patriarhului mafiot Francesco Messina Money, Don Ciccio, șeful districtului, de la care a învățat practic „arta” de a se ascunde de oamenii legii, scrie site-ul Agenției Nova.

Tatăl său, care a fost de asemenea căutat de poliție în trecut, a fost și el găsit abia în 1998, răpus de un atac de cord. După moartea acestuia, Matteo Messina Denaro a devenit șeful bandei Castelvetrano și al districtului aferent, aliat al Corleonesilor încă din timpul războiului mafiot de la începutul anilor 80.

Messina Denaro i-a fost loial lui Toto Riina, iar după arestarea acestuia din urmă s-a pus sub ordinele lui Bernardo Provenzano.

Provenzano a murit în cele din urmă în 2016, iar Riina a murit în 2017. După moartea celor doi, Denaro era considerat drept un candidat pentru a fi șeful absolut al mafiei siciliene.

O lungă serie de execuții

Matteo Messina Denaro este considerat responsabil pentru o lungă serie de execuții. Potrivit informatorilor și procurorilor, el a fost implicat în unele dintre cele mai odioase crime comise de mafia siciliană, inclusiv atacurile cu bombă care i-au ucis pe legendarii magistrați antimafia Giovanni Falcone și Paolo Borsellino.

În 2002, a fost condamnat în absență la închisoare pe viață pentru că a ucis sau a ordonat personal uciderea a zeci de persoane. Messina Denaro riscă de asemenea o condamnare pe viață pentru implicare în atentatele cu bombă din Florența, Roma și Milano, care au ucis 10 persoane în 1993.

Matteo Messina Denaro, în momentul arestării FOTO: EPA

Procurorii spun că Messina Denaro a fost implicat și în răpirea, în 1993, a unui băiat de 12 ani, Giuseppe Di Matteo. Răpirea avea scopul de a-l presa pe tatăl copilului să retracteze dezvăluirile despre masacrul de la Capaci – cel în care au fost uciși Falcone, soția sa și trei agenți de poliție.

Băiatul a fost strangulat, după 779 de zile de captivitate, iar rămășițele sale au fost găsite ulterior dizolvate în acid.

Oamenii legii cred că Messina Denaro ar fi fost de asemenea implicat în strangularea unei femei însărcinate al cărei partener, considerat o amenințare pentru clanul său, fusese ucis cu câteva zile înainte.

Protejat de o rețea de oameni importanți

Bărbatul de 60 de ani – care a afirmat cândva, în mod faimos: „Am umplut un cimitir de unul singur” – își păstrase stilul luxos de viață, mulțumită unor finanțatori, care, potrivit procurorilor, includ politicieni și oameni de afaceri, scrie The Guardian.

El era cunoscut pentru faptul că purta costume scumpe, un Rolex și ochelari de soare Ray-Ban.

Căutarea lui Denaro a fost complicată de lipsa fotografiilor recente. Cu doar câteva fotografii realizate la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, autoritățile italiene i-au reconstruit înfățișarea în mod digital, folosind cele mai recente tehnologii informatice și informații furnizate de informatori.

Unii informatori au dezvăluit că liderul mafiot a folosit chirurgia estetică facială pentru a-și ascunde identitatea, în timp ce alții au declarat că acestuia i s-au eliminat amprentele digitale.

De-a lungul ultimilor ani, zeci de persoane au fost arestate din eroare în locul său. În 2019, spre exemplu, carabinierii au făcut o razie într-un spital din Sicilia pentru a aresta un bărbat din Castelvetrano care se afla în convalescență în secția de neurologie.

În septembrie 2021, un britanic în vârstă de 54 de ani din Liverpool a fost încătușat în timp ce lua masa într-un restaurant din Haga, în Olanda, de polițiști înarmați care i-au pus o cagulă pe cap și l-au scos afară în fața a zeci de clienți îngroziți.

Arestarea a avut loc după ce Italia ar fi cerut autorităților olandeze executarea unui mandat internațional de arestare, crezând că bărbatul este Denaro. Acesta a fost eliberat câteva zile mai târziu.

O vânătoare necontenită

În ciuda rețelei sale puternice de protecție, Denaro devenise totuși din ce în ce mai izolat în ultimii ani, potrivit informatorilor.

An după an, anchetatorii poliției italiene i-au confiscat proprietățile, i-au închis afacerile și au arestat peste 100 de complici, inclusiv veri, nepoți și pe sora sa, scrie The Guardian.

Messina Denaro, într-o poză mai veche. FOTO: Profimedia

Încet, procurorii italieni i-au tăiat toate contactele cu familia și cu susținătorii săi care îl protejau în clandestinitate.

Dar de fiecare dată când anchetatorii păreau să se apropie de ținta lor, Denaro dispărea din nou. Foști mafioți au pretins că l-au văzut în Spania, Anglia, Germania și chiar în America de Sud.

Alții au spus că acesta nu și-a părăsit niciodată bastionul din Castelvetrano, în provincia Trapani, unde numele Matteo Messina Denaro a continuat să semene frică.

În septembrie 2022, poliția a declarat că, într-adevăr, în ciuda dispariției sale îndelungate, el coordona încă activitățile mafiei în zona din jurul orașului Trapani din vestul Siciliei, bastionul său regional.

Acum că Denaro a fost arestat, anchetatorii vor încerca să identifice rețeaua de complici care l-a protejat și să găsească inclusiv locul în care acesta s-a ascuns.

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni a felicitat poliția și procurorii pentru arestarea „celui mai important reprezentant al sindicatelor mafiote”, spunând că acțiunea reprezintă „o mare victorie pentru stat”.

Președintele Italiei, Sergio Mattarella, al cărui frate, Piersanti Mattarella, a fost ucis de mafie în 1980, a telefonat și el luni poliției și procurorilor pentru a-i felicita pentru arestare.

