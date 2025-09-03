A revenit în funcție

Mîndrescu a revenit în funcția de director general, el ocupând această funcție în perioada aprilie 2017 – februarie 2018. Faptul că a mai ocupat această poziție îi conferă o cunoaștere aprofundată a operațiunilor interne, a provocărilor specifice și a proiectelor în derulare ale CNAB. Aceasta ar trebui să asigure o tranziție rapidă și o continuitate în management.

„La propunerea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, după îndeplinirea tuturor etapelor legale, Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti l-a desemnat în funcţia de director general al CNAB pe Bogdan Mîndrescu, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de recrutare şi selecţie pentru funcţia de director general al CNAB a fost desfăşurată complet transparent, printr-un expert independent specializat în selecţia personalului pentru poziţii de top management”, au transmis reprezentanţii CNAB, potrivit News.ro.

Mandatul directorului general este de 4 ani şi începe în 3 septembrie 2025.

Lucrări realizate la cele două aeroporturi

Bogdan Mîndrescu a mai deţinut funcţia de director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, iar în timpul mandatului său au fost implementate proiecte de importanţă majoră pentru cele două aeroporturi ale Capitalei.

Conform CNAB, s-au realizat lucrări de amploare la Pista de decolare/aterizare nr. 1 a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti; au fost reparate căile de rulare şi platformele de parcare a aeronavelor; s-au optimizat fluxurile de sosiri şi plecări, care au fost reconfigurate radical, ceea ce a condus la reducerea semnificativă a timpilor de aşteptare în aeroport.

Totodată, a crescut capacitatea de procesare a pasagerilor la ghişeele de control de frontieră și s-a modernizat controlul pasagerilor şi bagajelor de mână, prin instalarea unor noi sisteme specific.

Bogdan Mîndrescu a plecat de la conducerea CNAB în anul 2018.

„Ulterior, au apărut informaţii false care presupuneau că demisia ar fi putut avea legătură cu un raport realizat cu un an înainte de către Corpul de Control. Perioada de 4 ani care a constituit obiectul verificărilor acelui raport a fost însă anterioară mandatului de director al lui Bogdan Mîndrescu, iar plecarea sa de la conducerea CNAB nu a avut vreo legătură cu raportul respectiv întocmit în anul precedent”, au precizat reprezentanţii CNAB.

Ce experiență are

În vârstă de 38 de ani, Bogdan Mîndrescu a absolvit, printre altele: Master în Management Aeronautic – Facultatea de Inginerie Aerospaţială, Universitatea Politehnică Bucureşti; Facultatea de Administraţie şi Afaceri – Administrarea Afacerilor, Universitatea Bucureşti; Facultatea de Drept şi Ştiinţe Juridice, Universitatea „Dimitrie Cantemir”; Institutul Diplomatic Român; Master în Integrare şi Afaceri Europene, Universitatea „Dimitrie Cantemir”.

Conform aceleiaşi surse, experienţa profesională relevantă a lui Bogdan Mîndrescu include, printre altele, funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, consilier al ministrului Fondurilor Europene, director de cabinet al ministrului transporturilor şi infrastructurii, consultant la Cabinetul preşedintelui-director general al Societăţii Române de Televiziune SRTv, director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii etc.

Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Știri România 10:41
Reacția MAE, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au stat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Dronele cad la granița României, dar armata nu intervine. Ministrul Apărării: „Vedem războiul de pe balcon, nu avem voie să tragem"
Știri România 09:04
Dronele cad la granița României, dar armata nu intervine. Ministrul Apărării: „Vedem războiul de pe balcon, nu avem voie să tragem”
Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine"
Stiri Mondene 11:06
Oana Roman îl condamnă pe Bursucu pentru atitudinea lui față de Tzancă Uraganu: „Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine”
Ce își ia de acasă Irina Fodor atunci când pleacă la „Asia Express". „N-am chiar tot tacâmul. Dumnezeu cu mila"
Stiri Mondene 11:01
Ce își ia de acasă Irina Fodor atunci când pleacă la „Asia Express”. „N-am chiar tot tacâmul. Dumnezeu cu mila”
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Analiză
Politică 10:08
Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România. Beneficiile economice ale UE, cele mai apreciate
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
Politică 09:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un
