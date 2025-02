În imaginea care s-a viralizat în cursul zilei de marți, 4 februarie, Vicol împărțea perechea de cătușe cu Sanda Răileanu, directorul economic al grupului Nordis, și ea inculpată în dosar.

Sanda Răileanu, interceptată de procurori

Sanda Răileanu, partenera de cătușe a Laurei Vicol, este un personaj necunoscut opiniei publice, însă un personaj principal în boardul companiei. În stenogramele propuse de DIICOT ca probe esențiale care să susțină cererea de arestare preventivă numele Răileanu apare în cel puțin două ipostaze esențiale.

Într-una dintre convorbirile interceptate de anchetatori, Sanda Răileanu discută cu expertul contabil Mary Elsa Pîrvan. Din dialogul dintre cele două reiese că reprezentanții Nordis se consultau cu Sorin Blejnar, fostul șef al Fiscului, condamnat pentru trafic de influență, iar Răileanu ținea legătura în mod direct cu Laura Vicol, deși aceasta din urmă nu avea nicio calitate oficială în companie.

PÎRVAN MARY ELSA: Știți cu cine vorbeam la telefon de nu puteam să vă răspund?

RĂILEANU SANDA: Cu cine?

PÎRVAN MARY ELSA: Cu domnul Blejnar.

RĂILEANU SANDA: Aoleu.

PÎRVAN MARY ELSA: Care mi-a zis, felicitări, că a citit… (n.l. neinteligibil)… meu și că… nu i-a spus nimeni cine l-a scris, dar și-a închipuit că numai eu puteam fi.

Recomandări Laura Vicol a fost arestată în dosarul Nordis, împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă

RĂILEANU SANDA: Da?

PÎRVAN MARY ELSA: Da, și a zis că e genial ce am scris acolo, că așa e, am dreptate cu tot.

RĂILEANU SANDA: Cu tot… și doamna Laura Vicol a spus că este perfect, mai mult de atât nu se putea. Sunteți minunată, doamna Pîrvan.

PÎRVAN MARY ELSA: Ca să înțelegi că nu e ușor, că asta am stat și am dezbătut cu domnul Blejnar și am zis domnule nu e în regulă să se procedeze așa. N-o să ia nimeni nicio măsură, astea sunt abuzuri unul după altul.

Omul de încredere al lui Vladimir Ciorbă

Dintr-un alt set de stenograme, deducem că Răileanu era desemnată să țină legătura cu inspectorii antifraudă care făceau verificări în firmă, la sfârșitul anului trecut. Unul dintre inspectorii în cadrul Direcției Generale Antifraudă – Structura Centrală, audiat ca martor în cauză, a explicat anchetatorilor că a întâmpinat dificultăți în timpul controlului la Nordis, iar accesul la documente se făcea greoi doar după ce erau verificate de Vladimir Ciorbă și Sanda Răileanu.

„Relevante din acest punct de vedere sunt şi declaraţiile martorilor G.C.P. şi D.D., inspectori în cadrul DGAF Structura Centrală, care au participat la controalele amintite vizând atitudinea numitului Ciorbă Vladimir Răzvan. Astfel, G.C.P. arată printre altele: (…) De multe ori ne-a atras atenţia că, dacă el nu vrea, nu vom primi niciun act şi vom sta de vorbă cu o armată de avocaţi. Cu toate acestea, foarte greu am reuşit să ridicăm documente, probabil după ce erau reverificate şi discutate de Răileanu cu Ciorbă Vladimir. (…) Mi s-a părut ciudat că acesta avea foarte multe informaţii şi despre mine personal, întrucât mi-a atras atenţia că am o plângere penală făcută de reprezentantul societăţii FIBER GLASS, şi anume că au la bază motive politice. M-am simţit inconfortabil ca Ciorbă să îmi spună atât de multe şi să încerce chiar să intimideze echipa de control”, se precizează în documentele DIICOT, publicate de G4Media.

Recomandări Primele elemente ale planului de pace al lui Donald Trump, care va fi prezentat săptămâna viitoare, la Conferința de la München

Propusă pentru arestare alături de alți zece inculpați

Sanda Răileanu nu-și ascunde colaborarea cu Nordis. Pe contul său de LinkedIn se prezintă drept director economic al Nordis Group. Este absolventă a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj și se descrie drept o persoană sociabilă, care se poate integra ușor în orice mediu.

Împreună cu soții Vicol-Ciorbă, procurorii DIICOT au dispus, marți, reținerea altor nouă persoane pentru care s-a și cerut arestarea preventivă. Astfel, conform portalului instanțelor de judecată cei unsprezece inculpați în dosarul Nordis sunt:

– Ciorbă Vladimir Răzvan;

– Vicol Ciorbă Laura Cătălina;

– Poștoacă Gheorghe Emanuel;

– Poștoacă Nicolae Cristian;

– Poștoacă Florin Alexandru;

– Şaitoș Bogdan Adalbert;

– Răileanu Sanda;

– Oprea Oana Claudia;

– Ivan George Marian;

– Vasile Gabriela Alina;

– Matei Cristian Andrei.

Toți cei enumerați mai sus sunt membri ai boardului grupului Nordis.

De asemenea, alte două persoane sunt anchetate în acest dosar sub control judiciar. În aceeași cauză sunt suspecte și alte două personaje notorii, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova. Ambele femei s-au implicat în afacerea Nordis în calitate de notari publici, având acum calitatea de suspect în cauză, fără să fie sub puterea vreunei măsuri preventive.

Acuzaţiile sunt de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată. Prejudiciul este estimat la 195 milioane euro, sute de clienți acuzând că au fost înșelați.

Inculpații au fost prezentați instanței cu propunere de arestare încă de marți, 4 februarie. Ședința de judecată a durat însă aproximativ opt ore, astfel că instanța a permis inculpaților să părăsească sala și să plece acasă, având în vedere că expirase ordonanța de reținere pentru 24 de ore. Pronunțarea în dosarul Nordis a fost amânată pentru miercuri, 5 februarie.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News