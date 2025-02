Vicol a venit cu cătușe la mâini la Curtea de Apel, direct din Arestul Central, unde a fost reținută pentru 24 de ore. Acum, judecătorii au rămas în pronunțare și urmează să decidă dacă o vor aresta preventiv sau o vor lăsa în libertate.

„Să dea Dumnezeu să se respingă această propunere (n.red. de arestare preventivă) și ne vedem la declarații. Eu nu am făcut niciun denunț, nu vă mai luați după ce apare. Este ca acum 10 ani. Acum 10 ani, în aceeași instituție, am fost adusă cu cătușe la mâini, care mi-au lăsat semne. Ca și atunci, când am fost nevinovată, așa sunt și acum”, a spus Vicol la ieșirea din CAB.

„Nu am nicio prietenă care m-a avertizat că vor urma percheziții. Telefonul meu a fost percheziționat și apoi predat la Parchet”, a adăugat ea, precizând că va vorbi mai mult după decizia instanței.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți luni seară, 3 februarie, pentru 24 de ore, în urma perchezițiilor și acuzațiilor din dosarul Nordis. Acuzațiile au inclus complicitate la delapidare, spălare de bani și aderare la un grup infracțional organizat.

Procurorii DIICOT au cerut însă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, iar astăzi, judecătorii de la CAB i-au audiat timp de mai multe ore pe Laura Vicol și Vladimir Ciorbă și au rămas în pronunțare.

Pentru a-și susține acuzațiile, procurorii DIICOT au făcut zeci de percheziții în România și în Monaco și au ridicat laptopuri, memory stick-uri şi hard-diskuri externe, telefoane mobile, bani, ceasuri, bijuterii şi genţi de lux.

Procurorii susțin că Laura Vicol manifesta dispreț față de clienții Nordis păgubiți și că era „conștientă de proveniența infracțională a sumelor dobândite”, bani pe care îi epuizează rapid „prin cheltuieli opulente și extravagante într-un interval de timp foarte scurt”, scrie în referatul prin care DIICOT a cerut arestarea preventivă a soției lui Vladimir Ciorbă.

Cum a început ancheta în dosarul Nordis

Site-ul Recorder a publicat în octombrie 2024 o investigație prin care arăta că Nordis, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România, a vândut aceleași apartamente către persoane diferite și a încasat milioane de euro, dar majoritatea proiectelor au rămas pe hârtie.

În urma investigației, Laura Vicol și-a dat demisia și de la conducerea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, și din PSD.

Laura Vicol-Ciorbă este soția lui Vladimir Răzvan Ciorbă, asociatul principal al Nordis, companie care a intrat în insolvență. Asociații majoritari sunt omul de afaceri Vladimir Răzvan Ciorbă și Mapp Development/Emanuel Gheorghe Poștoacă, fiecare cu câte 46% din părțile sociale.

