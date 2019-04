Cel mai urmărit vlogger de la noi a început seria videoclipurilor ca un hobby, dar încet-încet totul s-a transformat într-o treabă serioasă, pentru că ieșeau și bani din asta. Nu a spus exact câți bani primește de la Youtube în urma vizualizărilor, dar cu siguranță i-ar ajunge să trăiască liniștit fără să-și pună problema unui job de la 9 la 5.

Cum a făcut Selly peste un milion de euro!

Asta pentru că vloggerul Selly a povestit cum a făcut primul milion de euro, în emisiunea ”Răi da` Buni”, moderată de Mihai Morar.

„În principiu sunt trei surse de venit: direct din ad sense, cel mai mic venit. După accea sunt campaniile publicitare, sunt reclame pe care le faci tu, direct cu companii. Acum fac doar cu branduri pe care eu le consum. Am ajuns şi să refuz propuneri, vin multe”, a spus Selly.

El a recunoscut că trebuie să se adapteze continuu publicului, pentru că mai puține vizualizări însemnă mai puțini bani.

„N-aş zice neapărat că e o greşeală, am mai adoptat diverse tipuri de content. Acum doi ani aveam o iubită şi făceam daily-vlogguri doar cu ea. Ne foloseam unul de celălalt. Lumea se săturase să vadă aceleaşi vlogguri zilnice”, a mai povestit Selly.

Printre temele abordate de Selly figurează evident, școala, internetul, muzica. Se regăsesc printre videoclipurile realizate de el „Tipuri de profesori”, „Daca Google ar fi om” si „Rap Battle”.

Selly posteaza atat vlogs, daily vlogs, cat si sketch-uri. In decembrie 2015 a realizat si primul scurtmetraj numit „Craciun Alternativ”, arată iqads.ro.

Selly spune că și-a luat rolul în serios

Boo-mul în materie de vizualizări la înregistrat în 2018, iar Selly este conștient că atâția fani implică o responsabilitate a mesajului transmis, căci devine astfel un model de urmat.

„E un achievement important pentru mine. Nu credeam ca o sa se intample atat de repede, anul acesta am avut o crestere record in abonati si vizualizari pentru ca am fost, cred eu, consistent si am reusit sa gasesc puncte comune intre ce vreau eu sa fac si ce vrea publicul sa vada. Pozitia de lider de clasament vine si cu o responsabilitate mai mare fata de abonati si de comunitatea YouTube romaneasca. Imi propun sa mentin calitatea continutului si sa devin mai bun la ce fac. Publicul se maturizeaza cu timpul si eu ma maturizez odata cu el. Meseria de YouTuber e foarte interesanta si in fiecare zi ai ceva nou de invatat”, spunea Selly.

Ce este un vlogger

Un vlogger este o persoană care își publică videoclipurile pe rețelele de socializare și video content, precum Youtube, Vimeo și altele, abordând teme de interes pentru public.

Vloggerii sunt formatori de opinie și milioane de adolescenți din întreaga lume le urmăresc postările. Sunt noile vedete din spațiul online care vorbesc deschis despre ceea ce cred și simt.

Transmit o stare bună, au o atitudine pozitivă, spun lucrurile într-un mod diferit, aşa cum puţini au curajul să o facă, potrivit Digi24. Au succes și la noi, dar în străinătate a apărut o industrie de vlogging.



Sursa imaginilor: Facebook/Youtube

Citește și: FOTO | Topul celor mai costisitoare divorțuri. Fondatorul Amazon Jeff Bezos e pe cale să intre în istorie cu suma dată fostei soții

Citește mai multe despre Selly și vlogger pe Libertatea.