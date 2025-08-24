Noi detalii privind situația din Ucraina

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a oferit noi perspective asupra situației din Ucraina într-un interviu recent pentru un post național de televiziune. Potrivit Bloomberg, Stubb a sugerat că răbdarea președintelui SUA, Donald Trump, față de tergiversările lui Vladimir Putin în procesul de pace se apropie de limită.

„În ultima mea conversație cu președintele Trump joi seară, au existat câteva mici indicații că răbdarea se epuizează”, a declarat Stubb pentru un post finlandez.

El a adăugat că este puțin probabil ca Putin să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în următoarele zile, așa cum era planificat inițial. Întâlnirea dintre liderii celor două state aflate în conflict ar fi urma să fie intermediată de SUA, însă recent Donald Trump a anunțat că se retrage, lăsându-i pe Zelenski și Putin să aibă o întâlnirea bilaterală.

Președintele finlandez a mai declarat și că Donald Trump este singura persoană care îl poate forța pe Putin să facă pace în războiul cu Ucraina. „Este singurul om de care Putin ascultă și, sincer, singurul de care se teme”, a spus Stubb.

Obiectivele Europei

Subb a oferit detalii despre întâlnirea recentă la Casa Albă, la care au participat lideri europeni importanți. Conform relatării sale, discuțiile au urmat un scenariu bine stabilit, cu intervenții ale secretarului general NATO și ale liderilor marilor puteri europene.

În prezent, Europa urmărește să obțină garanții de securitate pentru Ucraina din partea SUA, în special în domeniul apărării aeriene și al furnizării de informații. Stubb a precizat însă că aceste garanții ar fi „foarte diferite de Articolul 5 al NATO”.

Rolul Finlandei în negocierile și pacea din Ucraina

Cu o populație de doar 5,6 milioane de locuitori, Finlanda joacă un rol diplomatic important, depășind așteptările. Stubb, în vârstă de 57 de ani, a devenit unul dintre liderii europeni cu acces direct la Trump, petrecând recent șapte ore cu președintele american la Mar-a-Lago, inclusiv o partidă de golf.

Declarațiile lui Stubb oferă o perspectivă unică asupra dinamicii negocierilor de pace pentru Ucraina și a rolului crucial pe care îl joacă SUA în acest proces.