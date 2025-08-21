Donald Trump se retrage din procesul negocierilor dintre Putin și Zelenski

Președintele SUA intenționează să lase Rusia și Ucraina să organizeze o întâlnire între liderii lor fără a juca un rol direct deocamdată, potrivit unor oficiali ai administrației familiarizați cu situația. Această decizie marchează un pas înapoi în negocierile pentru încetarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Donald Trump a declarat consilierilor săi că intenționează să găzduiască o întâlnire trilaterală cu cei doi lideri doar după ce aceștia s-au întâlnit mai întâi, deși rămâne neclar dacă această conferință inițială va avea loc.

„Vreau doar să văd ce se întâmplă la întâlnire. Deci sunt în proces de a o organiza și vom vedea ce se întâmplă”, a spus președintele american într-un interviu telefonic cu prezentatorul de talk-show Mark Levin la WABC marți.

Ce spun oficialii despre strategia lui Donald Trump

Un oficial de rang înalt al administrației a caracterizat situația ca fiind o abordare de tip „așteaptă și vezi” din partea lui Trump.

Practic, președintele american ar prefera, în prezent, să aștepte și să analizeze ce se întâmplă și care sunt perspectivele unei potențiale întâlniri Putin – Zelenski. Cu toate acestea, în ultimele zile au existat puține semne tangibile de progres.

Casa Albă a declarat într-un comunicat că președintele Statelor Unite și echipa sa continuă să se implice în discuții cu oficialii ruși și ucraineni pentru a stabili o întâlnire bilaterală în vedere discuțiilor de pace.

„Trump și echipa sa de securitate națională continuă să se implice în discuții cu oficiali ruși și ucraineni pentru o întâlnire bilaterală care să oprească uciderile și să pună capăt războiului”, a transmis Casa Albă.

Discuții telefonice și negocieri la nivel înalt

După întâlnirile de la Casa Albă, Trump a vorbit la telefon cu Putin, iar discuția lor ar fi durat aproximativ 40 de minute.

Yuri Ushakov, consilierul de politică externă al lui Putin, a declarat ulterior că cei doi lideri au convenit că vor fi numiți negociatori de rang înalt pentru discuții directe între Rusia și Ucraina.

Această declarație a semnalat că o întâlnire bilaterală ar putea rămâne încă departe, chiar dacă secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat optimismul că aceasta ar putea avea loc în două săptămâni.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Într-o conferință de presă de luni seara, după întâlnirile de la Casa Albă, Zelenski a declarat că discuțiile liderilor europeni cu Trump s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina în orice acord de pace, pentru a se asigura că Rusia nu își va relua invazia.

Trump a oferit să contribuie la garanțiile de securitate, dar a exclus ulterior desfășurarea de trupe americane ca parte a unei forțe militare la sol în Ucraina. Se așteaptă ca orice asistență din partea SUA să vină sub forma schimbului de informații sau, eventual, a sprijinului aerian american.

Anterior, Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, a declarat la CNN că Putin a fost de acord ca SUA să poată oferi Ucrainei o garanție de securitate care să semene cu mandatul de autoapărare colectivă al Articolului 5 al NATO.

După întâlnirile de la Casa Albă, Zelenski a prezentat, de asemenea, un plan de achiziționare de arme americane în valoare de 90 de miliarde de dolari prin intermediul Europei pentru a obține garanții de securitate și pentru ca SUA să cumpere drone din Ucraina.

Provocări în negocieri dintre Rusia și Ucraina

Acceptarea de către Putin a unor garanții de securitate similare celor ale NATO poate să nu fie atât de simplă. Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sugerat că Rusia ar trebui să fie unul dintre garanții de securitate pentru Ucraina – o propunere pe care Casa Albă a respins-o în privat, potrivit unui oficial.

Lavrov a declarat: „Partea ucraineană a propus, iar delegația noastră a fost de acord la acel moment, să elaboreze garanții de securitate care să implice toți membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – adică Rusia, Republica Populară Chineză, Statele Unite, Franța și Regatul Unit”.

În timp ce negocierile continuă, rămâne de văzut dacă o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski va avea loc și care vor fi rezultatele acesteia în ceea ce privește încetarea conflictului din Ucraina.

