A fost observat în București pe tramvaie, pe stâlpi, pe ziduri sau pe stickere integrate în peisajul urban. Nu este însoțit de logo și nu trimite către nicio sursă, iar lipsa unui context a atras rapid atenția și a ridicat întrebări.

Nu este clar dacă vorbim despre o campanie sau despre inițiative independente. Mesajul apare în forme similare, în locuri diferite, fără o explicație oficială.

Subiectul a ajuns deja să fie intens dezbătut și pe rețelele sociale. Zeci de influenceri, de la vedete pe sticlă, cântăreți sau actori, își pun aceeași întrebare: Cine, de ce și pentru ce tot mulțumește. Ba mai mult, unii spun să mesajul s-a dus mai departe de Capitală. În mai multe orașe din țară locuitorii se întâlnesc în parcuri, pe bulevarde sau în stațiile de autobuz cu un simplu, dar viral „mulțumesc”.

Alții au dus mai departe ideea, formând o adevărată ștafetă a mulțumirii, prin care transmit mesaje de apreciere către cei dragi – de la soți, prieteni, la bunici.

Într-un oraș plin de reclame care explică, insistă și promit, un mesaj atât de simplu devine greu de ignorat. Într-o lume sufocată de viteză, un simplu mulțumesc oferă un moment de recunoștință neașteptat.

Foto: Pur și simplu te iubesc

