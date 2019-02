Cine sunt angajații despre care Colegiul Fizicienilor Medicali spune că lucrează în spitale din România, fără studii de specialitate

Potrivit sursei citate, Mihai Teodor Dumitrache este de profesie inginer mecanic, dar a fost angajat pe un post de expert în fizică medicală. În 2015, a obținut titlul de doctor în fizică care nu îi conferea dreptul de a practica fizica medicală clinică. Din 2014 lucrează la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” București, iar timp de doi ani, în perioada 2009 – 2011 a lucrat la Clinica de Radioterapie a Centrului de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare Fundeni Bucureşti. În anul 2000, bărbatul a absolvit Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București.

De profesie inginer, Ileana Bratcoveanu a absolvit în 2009 Facultatea de Știinte Aplicate din cadrul Universității Politehnica București, se mai arată în tabelul trimis de Colegiul Fizicienilor Medicali din România. Din 2012, ea este angajată pe un post de fizician medical la la Spitalul Municipal „Caritas” din Roșiori de Vede, jud. Teleorman. Ea este fiica Mariei Bratcoveanu, directorul economic al spitalului, care a fost trimisă în judecată de procurorii DNA, pentru abuz în serviciu, fals intelectual și fals în inscrisuri sub semnatură privata, în forma continuată.

Despre Silvana Bârjovanu, Colegiul spune că lucrează ca fizician medical, deși este de profesie bioinginer. Femeia este absolventă a Facultătii de Bioinginerie Medicală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Din 2016 lucrează ca fizician medical la Spitalul Județean Bacău și timp de doi ani a lucrat și la Institutul Regional de Oncologie din Iași.

Printre cei opt fizicieni medicali se numără și doi cetățeni turci, despre care Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania susține că nu se cunoaște cine i-a acreditat pentru a practica această profesie în România. Cu toate acestea, ei activează la o clinică privată din București.

Vezi lista mai jos

Vicepreşedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din România, Marin Bodale, a declarat, miercuri, că există opt fizicieni medicali falşi care lucrează în spitale, majoritatea fiind în Bucureşti, la spitale publice sau private.

„Nu au obţinut niciunul dintre ei codul de parafă, iar o parte am sesizat conducerile spitalelor care i-au angajat, iar cei de la spital au creat posturi unicat dedicate pentru anumite persoane, de exemplu, fizician medical cu specialitatea de bioinginerie, care nu există. Bioinginerie care este o cu totul altă facultate, pregăteşte bioingineri, iar fizica medicală are alte specialităţi ca radioterapie, imagistică medicală, radiodiagnostică, laser medical, optică medicală, analiză medicală, dar nu în bioinginerie. Şi au creat un astfel de post să poată veni o persoană pe bioinginerie. Noi am sesizat lucrurile astea în Consiliul Judeţean Bacău, Spitalul Judeţean Bacău, Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Ministerul Sănătăţii. Cei de la DSP, Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean nu ne-au trimis niciun răspuns, iar Spitalul Judeţean Bacău a spus că angajează pe cine vrea”, a afirmat vicepreşedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din România, conform Mediafax.