Cine sunt bărbații uciși de agresorul din Onești. Ce făceau forțele de ordine sosite la fața locului, potrivit fratelui uneia dintre victime

Cei doi bărbați erau angajaţi ai aceleiaşi firme pentru care a lucrat şi soţia criminalului Gheorghe Moroşan, aceeaşi firmă care a câştigat în instanţă apartamentul celor doi soți.

Luni, Silviu I.,38 de ani, electrician la Chimcomplex SA, şi Dan P., 55 de ani, au mers să efectueze lucrări în apartamentul din Oneşti, fiind surprinşi de Gheorghe Moroşan. Bărbatul i-a ținut închişi pe balconul apartamentului, după care i-a ucis.

Cei doi bărbați uciși într-un bloc din Onești lucrau ca electricieni

Ambele victime au murit, una în apartament, iar cealaltă la spital. Între timp, fratele lui Silviu I. a criticat intervenția poliției.

Fratele uneia dintre victime: Trupele speciale mai stăteau la o țigară…

„Mi-au spus să stau liniștit că omul nu are antecedente, situația este sub control, este calm, se termină bine, stai liniștit că nu se întâmplă nimic. Criminalul înjura, din câte am văzut înjura de la balcon. Nu știu cum au negociat, dar cred că se înțelegeau greu cu el, pentru că el înjura continuu. (…) Ei au ajuns în jurul orei 16.00, din câte țin minte. Trupele speciale… Și-au pus cagule, se pregăteau lent, fără nicio agitație… Mai stăteau la o țigară. Nu erau cu nimic în mână, și-au pus doar cagulele și căștile. În momentul în care a țipat, s-a auzit strigătul de durere, de agonie, și când am auzit, instinctiv am venit aici, pentru că era strigătul fratelui meu. Atunci au început toți să se agite”, a spus acesta într-un interviu acordat Antena3.



O reacție a venit și din partea primarului din Onești care a anunțat că în Consiliul Local se va vota acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile victimelor.

„Sunt consternat de evenimentul dramatic întâmplat în oraşul nostru! Sunt alături de familiile victimelor nevinovate! Sincere condoleanţe!”, a scris edilul Laurențiu Neghină pe Facebook.

